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В Тернополе водитель маршрутки сбил ребенка: мать просит свидетелей трагедии откликнуться

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:07

В патрульной полиции подтвердили информацию об этом инциденте

В Тернополе водитель маршрутки сбил ребенка. Девочка с тяжелыми травмами оказалась в больнице. Об этом сообщила мама девочки на своей странице в Facebook.

"На ул. Острожского, возле спортивной школы водитель маршрутки "8" сбил мою дочь, которая переходила дорогу на зеленый свет. Прошу всех водителей, у кого есть запись видеорегистратора, откликнуться. Пешеходы и пассажиры маршрутки, которые были свидетелями этой трагедии, пожалуйста, напишите или позвоните 0966420313. Буду искренне благодарен за помощь! На месте моей крохи мог быть каждый", - говорится в сообщении матери пострадавшего ребенка.

В патрульной полиции подтвердили информацию об этом инциденте.

"8-летнюю девочку госпитализировали до приезда сотрудников патрульной полиции. Обеспечена охрана места происшествия. Вызвано СОГ. По направлению следователя водителя доставили в КУТОР для прохождения осмотра на определение состояния алкогольного опьянения", - отмечают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Тернополе из-за равнодушия и некомпетентности местных врачей умер маленький Артем, которому было три года и 8 месяцев. Мальчику четыре раза вызывали скорую помощь, но медики не смогли спасти ребенка. Мама Артема – Надежда Качура – рассказала о последних днях жизни своего сына.

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Теги: ДТП, Тернополь
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