Нічого святого: на Тернопільщині священики влаштували бійку прямо в храмі

Колаж РБК-Україна

Одного з учасників бійки довелося госпіталізувати

В одному з храмів у Тернопільській області священики вирішили побитися прямо на очах у парафіян храму. Відповідне відео опублікувала Олена Кирилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Бійка, якої нібито не було. Село Винятинці, Заліщицького району", - йдеться у підписі.

Як пізніше уточнили в прес-службі Тернопільської єпархії УАПЦ, керуючий єпархією архієпископ Тихон (Петранюк) в селі Винятинці Заліщицького району, під час проведення богослужіння намагався зачитати указ про заборону в служінні клірику УАПЦ протоієрею Івану Бойко.

Парафіяни стали на захист свого священнослужителя і закрили перед чоловіком двері в храм. Після цього почалися штовханина, словесні перепалки. Після цього люди відібрали у владики посох, розламавши його навпіл.

Під час бійки між святими отцями одному порвали сорочку і рясу. В результаті інциденту, одного з них довелося госпіталізувати з струсом мозку та переламаними ребрами.

Бійка, якої начебто не було . С. Винятинці Заліщицького району Опубліковано Olena Kyrylyuk Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/olena.kyrylyuk

Раніше ми писали про те, що в мережі знайшли священика, який скуповується в модних бутиках і хвалиться взуттям і "шмотками" від Gucci і LV. Пізніше скандал з "гламурним" священиком отримав продовження.

Нагадаємо, що недавно народні депутати побилися в прямому ефірі під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому парламентарії розгромили студію, пошкодивши телевізійне обладнання.