ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Нічого святого: на Тернопільщині священики влаштували бійку прямо в храмі

STYLERЖиття    12.12.2018 - 12:34
Нічого святого: на Тернопільщині священики влаштували бійку прямо в храмі
Колаж РБК-Україна

Одного з учасників бійки довелося госпіталізувати

В одному з храмів у Тернопільській області священики вирішили побитися прямо на очах у парафіян храму. Відповідне відео опублікувала Олена Кирилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Бійка, якої нібито не було. Село Винятинці, Заліщицького району", - йдеться у підписі.

Як пізніше уточнили в прес-службі Тернопільської єпархії УАПЦ, керуючий єпархією архієпископ Тихон (Петранюк) в селі Винятинці Заліщицького району, під час проведення богослужіння намагався зачитати указ про заборону в служінні клірику УАПЦ протоієрею Івану Бойко.

Парафіяни стали на захист свого священнослужителя і закрили перед чоловіком двері в храм. Після цього почалися штовханина, словесні перепалки. Після цього люди відібрали у владики посох, розламавши його навпіл.

Під час бійки між святими отцями одному порвали сорочку і рясу. В результаті інциденту, одного з них довелося госпіталізувати з струсом мозку та переламаними ребрами.

 

Бійка, якої начебто не було . С. Винятинці Заліщицького району

Опубліковано Olena Kyrylyuk Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Відео: facebook.com/olena.kyrylyuk

Раніше ми писали про те, що в мережі знайшли священика, який скуповується в модних бутиках і хвалиться взуттям і "шмотками" від Gucci і LV. Пізніше скандал з "гламурним" священиком отримав продовження.

Нагадаємо, що недавно народні депутати побилися в прямому ефірі під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому парламентарії розгромили студію, пошкодивши телевізійне обладнання.

 

Стрілянина біля гуртожитку КПІ: стали відомі деталі (відео) У Києві біля гуртожитку КПІ сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі
Новини України бійкаУПЦТернопольская областьсвященник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся