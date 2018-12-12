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Ничего святого: под Тернополем священники устроили драку прямо в храме

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 12:34
Ничего святого: под Тернополем священники устроили драку прямо в храме
Коллаж РБК-Украина

Одного из участников потасовки пришлось госпитализировать

В одном из храмов в Тернопольской области священники решили подраться прямо на глазах у прихожан храма. Соответствующее видео опубликовала Елена Кирилюк на своей странице в Facebook.

"Драка, которой якобы не было. Село Винятинцы, Залищицкого района", - говорится в подписи.

Как позже уточнили в пресс-службе Тернопольской епархии УАПЦ, управляющий епархией архиепископ Тихон (Петранюк) в селе Винятинцы Залещицкого района, во время проведения богослужения пытался зачитать указ о запрете в служении клирику УАПЦ протоиерею Ивану Бойко.

Прихожане встали на защиту своего священнослужителя и закрыли перед мужчиной двери в храм. После этого начались толкотня, словесные перепалки. После этого люди отобрали у владыки посох, разломив его пополам.

Во время потасовки между святыми отцами одному порвали рубашку и рясу. В результате инцидента, одного из них пришлось госпитализировать с сотрясением мозга и переломанными ребрами.

 

Бійка, якої начебто не було . С.Винятинці Заліщицького району

Опубліковано Olena Kyrylyuk Понеділок, 10 грудня 2018 р.

Видео: facebook.com/olena.kyrylyuk

Ранее мы писали о том, что в сети нашли священника, который скупается в модных бутиках и хвастается обувью и "шмотом" от Gucci и LV. Позже скандал с "гламурным" священником получил продолжение.

Напомним, что недавно народные депутаты подрались в прямом эфире во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом парламентарии разгромили студию, повредив телевизионное оборудование.

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