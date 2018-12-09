Скандал с "гламурным" священником РПЦ получил продолжение

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина предпочитает обувь от Gucci и Louis Vuitton

В сети появились новые фото российского священника, который любит вещи стиля luxury". Об этом говорится на странице "Актуальная Россия" в Twitter.

"Настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков. Судя по фото, обожает Gucci и Louis Vuitton и не забывает хвастануть покупками в своём Instagram", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках видно, что священник прикупил себе несколько сумок и обуви в дорогостоящих магазинах. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

Фото: священник оказался любителем дорогих нарядов (twitter.com/RussiaActually)

"Ну ведь не корысти же ради", - сказал пользователь Rabbit Bore.

"Какой глупый попенок", - уточнил юзер Сергей Новиков.

"Дьявол носит Прада", – подчеркнул пользователь Эдвард Беличков.

"Наверно, вера его сильнее сильного", - сказал пользователь Александр Усов.

"РПЦ убила веру. Гундяй – наместник сатаны", - подчеркнул юзер Зона Мордора.

Скриншот комментариев (twitter.com/RussiaActually)

Ранее сообщалось, что в Одесской области благочинный Килийского округа церкви Московского патриархата Михаил Павлишин в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию.

Также в Черновицкой области патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился батюшка с признаками алкогольного опьянения.

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Видео РБК-Украина