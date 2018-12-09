Скандал із "гламурним" священиком РПЦ отримав продовження

Чоловік віддає перевагу взуттю від Gucci і Louis Vuitton
У мережі з'явилися нові фото російського священика, який любить речі стилю "luxury". Про це йдеться на сторінці "Актуальна Росія" Twitter.
"Настоятель церкви ікони Божої Матері в Твері В'ячеслав Баскаков. Судячи з фото, обожнює Gucci і Louis Vuitton і не забуває хвастанути покупками в своєму Instagram", - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках видно, що священик прикупив собі кілька сумок і взуття в дорогих магазинах. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.
Фото: священик виявився любителем дорогих нарядів (twitter.com/RussiaActually)
"Ну адже не користі ж заради", - сказав користувач Rabbit Bore.
"Який дурний поп", - уточнив юзер Сергій Новіков.
"Диявол носить Прада", – підкреслив користувач Едвард Беличков.
"Мабуть, віра його сильніше сильного", - сказав користувач Олександр Усов.
"РПЦ вбила віру. Гундяй – намісник сатани", - підкреслив юзер Зона Мордора.
Скріншот коментарів (twitter.com/RussiaActually)
Раніше повідомлялося, що в Одеській області благочинний Кілійського округу церкви Московського патріархату Михайло Павлишин в стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію.
Також у Чернівецькій області патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував батюшка з ознаками алкогольного сп'яніння.
Відео РБК-Україна