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Скандал із "гламурним" священиком РПЦ отримав продовження

STYLERЖиття    09.12.2018 - 15:35
Скандал із "гламурним" священиком РПЦ отримав продовження
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік віддає перевагу взуттю від Gucci і Louis Vuitton

У мережі з'явилися нові фото російського священика, який любить речі стилю "luxury". Про це йдеться на сторінці "Актуальна Росія" Twitter.

"Настоятель церкви ікони Божої Матері в Твері В'ячеслав Баскаков. Судячи з фото, обожнює Gucci і Louis Vuitton і не забуває хвастанути покупками в своєму Instagram", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках видно, що священик прикупив собі кілька сумок і взуття в дорогих магазинах. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

Скандал із &quot;гламурним&quot; священиком РПЦ отримав продовження

Фото: священик виявився любителем дорогих нарядів (twitter.com/RussiaActually)

"Ну адже не користі ж заради", - сказав користувач Rabbit Bore.

"Який дурний поп", - уточнив юзер Сергій Новіков.

"Диявол носить Прада", – підкреслив користувач Едвард Беличков.

"Мабуть, віра його сильніше сильного", - сказав користувач Олександр Усов.

"РПЦ вбила віру. Гундяй – намісник сатани", - підкреслив юзер Зона Мордора.

Скандал із &quot;гламурним&quot; священиком РПЦ отримав продовження

Скріншот коментарів (twitter.com/RussiaActually)

Раніше повідомлялося, що в Одеській області благочинний Кілійського округу церкви Московського патріархату Михайло Павлишин в стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію.

Також у Чернівецькій області патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував батюшка з ознаками алкогольного сп'яніння.

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