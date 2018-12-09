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"Гламурного батюшку" из РФ накажут за любовь к брендам

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 22:52
"Гламурного батюшку" из РФ накажут за любовь к брендам
Фото: Коллаж (РБК-Украина)

В РПЦ называют любовь к брендам священника-плохим вкусом

Протоиерея из Твери Вячеслава Баксакова, который очень любит гламурные бренды, накажет РПЦ. Батюшка будет привлечен к дисциплинарной ответственности за любовь к вещам такого уровня.

Священники РПЦ считают такую одежду на духовных лицах признаком плохого вкуса. Об этом рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков в эфире радио "Говорит Москва".

Волков прокомментировал снимки в Instagram протоиерея Вячеслава Баскакова, на которых священник сфотографирован с сумкой Louis Vuitton и множеством дорогой обуви.

"Что касается конкретно этого священника, насколько мне известно, он должен был написать объяснительное письмо на имя своего правящего архиерея Тверской епархии, и по результатам этого письма уже должна будет собраться дисциплинарная комиссия епархии, которая рассмотрит его действия и публикации, и, я надеюсь, что призовет этого пастыря к ответственности и найдет слова и действия для того, чтобы его вразумить и для того, чтобы подобного рода вещи не повторялись", — сказал Волков.

По мнению Волкова, у священника не должно быть другой жизни вне церкви, тем более такой.

"Любое проявление такого нескромного и несдержанного образа жизни не должно быть свойственно священнослужителям в церкви... Жизнь священника не может разделяться на личную и общественную и нет никаких возможностей ни у одного священнослужителя для того, чтобы с утра до обеда быть в храме священником, а с обеда и до вечера быть тем, кем он хочет", - резюмировал Волков.

Как ранее писал Styler,  в РФ нашелся поп в Louis Vuitton.

Также мы сообщали, что скандал со священником получил продолжение.

 

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