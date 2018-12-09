"Гламурного батюшку" з РФ покарають за любов до брендів

Фото: Колаж (РБК-Україна)

У РПЦ називають любов до брендів священика-поганим смаком

Протоієрея з Твері В'ячеслава Баксакова, який дуже любить гламурні бренди, покарає РПЦ. Батюшка буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності за любов до речей такого рівня.

Священики РПЦ вважають такий одяг на духовенстві ознакою поганого смаку. Про це розповів керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі Олександр Волков в ефірі радіо "Говорить Москва".

Волков прокоментував знімки в Instagram протоієрея В'ячеслава Баскакова, на яких священник сфотографований з сумкою Louis Vuitton та безліччю дорогого взуття.

"Що стосується конкретно цього священика, наскільки мені відомо, він повинен був написати пояснювальний лист на ім'я свого правлячого архієрея Тверської єпархії, і за результатами цього листа вже має зібратися дисциплінарна комісія єпархії, яка розгляне його дії і публікації, і, я сподіваюся, що закличе цього пастиря до відповідальності і знайде слова і дії для того, щоб напоумити і для того, щоб подібного роду речі не повторювалися", — сказав Волков

На думку Волкова, у священика не повинно бути іншого життя поза церквою, тим більше такого.

"Будь-який прояв такого нескромного і нестриманого способу життя не повинен бути властивим священнослужителям в церкві... Життя священика не може розділятися на особисте і громадське і немає жодних можливостей у жодного священнослужителя для того, щоб з ранку до обіду бути в храмі священиком, а з обіду і до вечора бути тим, ким він хоче", - резюмував Вовків.

Як раніше писав Styler, в РФ знайшовся поп в Louis Vuitton.

Також ми повідомляли, що скандал зі священиком отримав продовження.