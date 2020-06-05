Тищенко порадував київських дітей і жорстко зганьбився: понавалював купок

Миколі Тищенку дісталося за пісочниці в Києві (колаж: РБК-Україна)

Миколу Тищенка висміяли за намагання сподобатися киянам

Микола Тищенко вкотре осоромився. Здавалося б благородна ініціатива "слуги народу" та ймовірного кандидата на крісло мера Києва обернулася для нього неприємностями.

Так, нардеп вирішив забезпечити дитячі майданчики в Києві піском. За допомогою комунальників з лопатами, "Камазу" і його водія нардеп завалив річковим піском майже 30 майданчиків. Про що встиг похвалитися в Facebook.

"Якщо ви зверталися до нас, але нового піску ще не отримали, не хвилюйтеся - скоро він буде на ваших дитячих майданчиках! Веземо все в порядку черги і тримаємо на контролі цей процес", - обнадіяв Тищенко киян.

Микола Тищенко зганьбився через пісочниці в Києві (фото: facebook.com/sluganarodu.tyshchenko.219)

Не встиг нардеп розповісти про свої досягнення, мережа засипала його гнівними коментарями.

"У мого кота закінчується пісок в туалеті. Чи не могли б ви привезти йому? Тоді мій голос та голос мого кота віддамо вам!"

"Жиииииииииир. Ніхто і ніколи не був таким щедрим! Пісок в пісочниці! Ось це рівень!"

"Мені здається дна не існує, завжди знаходиться хтось, хто пробиває новий рівень. Раніше перед виборами для дешевого піару хоча б будували дитячі майданчики. Тепер просто засипають пісок"

"До речі... а дітей у пісочниці точно не було?"

"Приголомшливо! Ну, перемога у Вас в кишені! Господи, дякую тобі за таку Людину! А можна ще воду у водойми і попіл в попільнички організувати? Це буде просто феєрія! І, що б два рази не вставати - зі Святом Вас! День відкриття Вірусу СНІДу!"

"Це крок до посади Президента України! Дуже стрімкий та непередбачуваний крок!" - сміються користувачі.

Нагадаємо, попередній скандал з Тищенком був пов'язаний з київською маршруткою, в якій він проїхався і не заплатив, тому що пільговик. А ось найгучніший з останніх інцидентів, звичайно ж, з його рестораном "Велюр" в центрі столиці. Заклад таємно приймав гостей попри тодішній жорсткий карантин.

А між цими двома скандалами Тищенко встиг назвати Чорнобильську катастрофу "святом" в день 34-ї річниці.

Відзначимо, що по Києву з'явилися білборди з Миколою Тищенком, в яких він натякає на свої мерські амбіції. На них красується сам нардеп, а також слова "Оновлюємо країну, оновимо Київ", "Створимо місто, де хочеться жити". Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", у свою чергу, прокоментував, що Тищенко рекламує штаб СН, а натяк на участь у виборах мера Києва - це збіг.

До речі, мером Києва вперше може стати жінка.

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Автор: Светлана Мащенко