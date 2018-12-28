Фото: Юлія Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Лидер "Батьківщини" назвала всесвітньо відомий сериал, який подивилася цілком

Юлія Тимошенко відверто розповіла про свої кінематографічні вподобання. У Міжнародний день кіно найпопулярніший вітчизняний політик назвала перелік улюблених стрічок та пояснила, як знаходить час на їх перегляд. "Не всі вони підійдуть під новорічні свята, чашку теплого чаю і мандарини, але всі – варті перегляду!" - зауважила лідер "Батьківщини" на своїй сторінці у Facebook.

Вона зізналась, що часу на кіно катастрофічно не вистачає, але все ж "інколи, перед сном, вдається подивитися". Топ-10 улюблених фільмів Юлії Тимошенко більш, ніж строкатий.

На перше місце політик поставила фільм "Три білборди під Еббінгом, Міссурі" – "драматичний, з фантастичним сценарієм і неперевершеними акторами".

Загалом у переліку є і вічна романтика - "Віднесені вітром", і досі актуальна філософська сатира за романом Булгакова - "Собаче серце", і культовий американський фільм "Пролітаючи над гніздом зозулі".

Також лідеру "Батьківщини" до вподоби і неперевершене "Міміно", і знана кожним українцем кіноверсія Михайла Старицького "За двома зайцями", і, звісно ж, фільм-шедевр Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" - "щемлива і дуже гарна версія карпатських Ромео і Джульєтти".

Водночас Юлія Тимошенко відзначила і кращі зразки голлівудського золотого фонду останнього часу. Науково-фантастичний "Хмарний атлас" з Томом Генксом, і один з кращих психологічних трилерів - "Гра" з Майклом Дугласом - "про те, що іноді треба виходити з зони комфорту". Окремим рядком – "Гра престолів". Це єдиний серіал, який Юлія Тимошенко подивилася цілком. Не забула вона і сучасний український кінематограф. "Кіборги", "Міф", "Дике поле"… Я дуже рада, що екранізується сучасна література, що розвивається українське кіно, що на нього люди ідуть в кінотеатри", - зауважила лідер "Батьківщини".

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко привітала країну з Різдвом. Лидер "Батьківщини" презентувала зворушливий ролик, у якому країна побачила всю її родину - чоловіка, доньку, зятя та дворічну онуку Єву.