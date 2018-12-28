Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Лидер "Батькивщины" назвала всемирно известный сериал, который посмотрела полностью

Юлия Тимошенко откровенно рассказала о своих кинематографических предпочтениях. В Международный день кино самый популярный отечественный политик назвала перечень любимых лент и объяснила, как находит время на их просмотр. "Не все они подойдут под новогодние праздники, чашку теплого чая и мандарины, но все – достойны просмотра!" - отметила лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook.

Она призналась, что времени на кино катастрофически не хватает, но все же "иногда, перед сном, удается посмотреть". Топ-10 любимых фильмов Юлии Тимошенко более, чем пестрый.

На первое место политик поставила фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" – "драматический с фантастическим сценарием и великолепными актерами".

В перечне есть и вечная романтика - "Унесенные ветром", и до сих пор актуальна философская сатира по роману Булгакова - "Собачье сердце", и культовый американский фильм "Пролетая над гнездом кукушки".

Также лидеру "Батькивщины" нравится и непревзойденное "Мимино", и известная каждым украинцем киноверсия Михаила Старицкого "За двумя зайцами", и, конечно же, фильм-шедевр Сергея Параджанова "Тени забытых предков" - "щемящая и очень хорошая версия карпатских Ромео и Джульетты".

В то же время Юлия Тимошенко отметила и лучшие образцы голливудского золотого фонда последнего времени. Научно-фантастический "Облачный атлас" с Томом Хэнксом, и один из лучших психологических триллеров - "Игра" с Майклом Дугласом - "о том, что иногда надо выходить из зоны комфорта". Отдельной строкой – "Игра престолов". Это единственный сериал, который Юлия Тимошенко посмотрела целиком. Не забыла она и современный украинский кинематограф. "Киборги", "Миф", "Дикое поле"... Я очень рада, что экранизируется современная литература, что развивается украинское кино, что на него люди идут в кинотеатры", - отметила лидер "Батькивщины".

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Напомним, ранее Юлия Тимошенко поздравила страну с Рождеством. Лидер "Батькивщины" презентовала трогательный ролик, в котором страна увидела всю ее семью - мужа, дочь, зятя и двухлетнюю внучку Еву.