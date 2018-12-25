Юлія Тимошенко привітала країну з Різдвом і вперше показала всю сім’ю

Фото: Юлія Тимошенко з родиною

В емоційному ролику знялася вся родина лідера "Батьківщини"

Юлія Тимошенко презентувала зворушливий ролик з нагоди Різдва та Нового року, у якому країна вперше побачила всю її родину - чоловіка, доньку, зятя та дворічну онуку Єву. Святкове відео політик виклала на своїй сторінці у Facebook.

"Мені доводилося зустрічати людей, які обурювалися "подвійним Різдвом". Я їм кажу: навпаки, це – чудово, що у нас два Різдва. Ми живемо в цікаві, насичені і змістовні часи. Ми вигадуємо нові слова та нові жанри, ми впроваджуємо нові свята, ми прямо на ходу творимо нову культуру. Ми толерантні й полікультурні. Це дуже добре й класно!" - написала лідер "Батьківщини" у привітанні всіх християн, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем!

Скріншот зі сторінки (facebook.com/YuliaTymoshenko)

В самому емоційному ролику, де знялася уся родина Юлії Тимошенко, зокрема й онука, яка дотепер не з’являлася перед телекамерами, найвідоміша українська жінка разом із дітками просять Господа допомогти прогнати ворогів та повернути на українську землю мир, а українські родини зробити заможними та щасливими.

"Отче наш,

Янголе Божий,

наповни наші душі любов’ю,

а родини – щастям і добробутом.

Дай порозуміння та єдність нашому народу.

Дай нам мудрість та силу

відродити нашу велич", - завершує Юлія Тимошенко в оточенні сім’ї.

Лідер партії додала, що українці заслуговують на достойне життя і пообіцяла зовсім скоро його забезпечити.

"Не забувайте, що дні Різдва - це ще й час великого милосердя. Робіть добро і творіть любов. Хай допомагає нам всім Господь!" - підсумувала Юлія Тимошенко.

Відео: YouTube/Юлія Тимошенко

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала українцям утворити всеукраїнський символічний ланцюг єдності до 100-річчя української Соборності.