Юлия Тимошенко поздравила страну с Рождеством и впервые показала всю семью

В эмоциональном ролике снялась вся семья лидера "Батькивщины"
Юлия Тимошенко презентовала трогательный ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором страна впервые увидела всю ее семью - мужа, дочь, зятя и двухлетнюю внучку Еву. Праздничное видео политик выложила на своей странице в Facebook.
"Мне приходилось встречать людей, которые возмущались "двойным Рождеством". Я им говорю: наоборот, это здорово, что у нас два Рождества. Мы живем в интересные, насыщенные и содержательные времена. Мы придумываем новые слова и новые жанры, мы внедряем новые праздники, мы прямо на ходу создаем новую культуру. Мы толерантны и поликультурные. Это очень хорошо и классно!" - написала лидер "Батькивщины" в поздравлении всех христиан, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю!
Скриншот со страницы (facebook.com/YuliaTymoshenko)
В самом эмоциональном ролике, где снялась вся семья Юлии Тимошенко, в частности и внучка, которая до сих пор не появлялась перед телекамерами, самая известная украинская женщина вместе с детками просят Господа помочь прогнать врагов и вернуть на украинскую землю мир, а украинские семьи сделать богатыми и счастливыми.
"Отче наш,
Янголе Божий,
наповни наші душі любов’ю,
а родини – щастям і добробутом.
Дай порозуміння та єдність нашому народу.
Дай нам мудрість та силу
відродити нашу велич", - завершает Юлия Тимошенко в окружении семьи.
Лидер партии добавила, что украинцы заслуживают на достойную жизнь и пообещала совсем скоро ее обеспечить.
"Не забывайте, что дни Рождества - это еще и время великого милосердия. Делайте добро и творите любовь. Пусть помогает нам всем Господь!" - подытожила Юлия Тимошенко.
Видео: YouTube/Юлия Тимошенко
Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила украинцам создать всеукраинскую символическую цепь единства к 100-летию украинской Соборности.