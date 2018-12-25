Юлия Тимошенко поздравила страну с Рождеством и впервые показала всю семью

Фото: Юлия Тимошенко с семьей

В эмоциональном ролике снялась вся семья лидера "Батькивщины"

Юлия Тимошенко презентовала трогательный ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором страна впервые увидела всю ее семью - мужа, дочь, зятя и двухлетнюю внучку Еву. Праздничное видео политик выложила на своей странице в Facebook.

"Мне приходилось встречать людей, которые возмущались "двойным Рождеством". Я им говорю: наоборот, это здорово, что у нас два Рождества. Мы живем в интересные, насыщенные и содержательные времена. Мы придумываем новые слова и новые жанры, мы внедряем новые праздники, мы прямо на ходу создаем новую культуру. Мы толерантны и поликультурные. Это очень хорошо и классно!" - написала лидер "Батькивщины" в поздравлении всех христиан, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю!

Скриншот со страницы (facebook.com/YuliaTymoshenko)

В самом эмоциональном ролике, где снялась вся семья Юлии Тимошенко, в частности и внучка, которая до сих пор не появлялась перед телекамерами, самая известная украинская женщина вместе с детками просят Господа помочь прогнать врагов и вернуть на украинскую землю мир, а украинские семьи сделать богатыми и счастливыми.

"Отче наш,

Янголе Божий,

наповни наші душі любов’ю,

а родини – щастям і добробутом.

Дай порозуміння та єдність нашому народу.

Дай нам мудрість та силу

відродити нашу велич", - завершает Юлия Тимошенко в окружении семьи.

Лидер партии добавила, что украинцы заслуживают на достойную жизнь и пообещала совсем скоро ее обеспечить.

"Не забывайте, что дни Рождества - это еще и время великого милосердия. Делайте добро и творите любовь. Пусть помогает нам всем Господь!" - подытожила Юлия Тимошенко.

Видео: YouTube/Юлия Тимошенко

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила украинцам создать всеукраинскую символическую цепь единства к 100-летию украинской Соборности.