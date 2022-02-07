Топ-3 простих способи зняти гель-лак вдома: більше не треба витрачатися на салон

Домашній набір для видалення гель-лаку

Готові набори, куди включені всі необхідні засоби та витратні матеріали, - відмінне рішення для тих, хто хоче зняти гель-лак в домашніх умовах. Їх ціна стартує від 150 грн залежно від бренду. Набори прості у використанні та не вимагають особливих навичок.

Гель-лак можна зняти трьома способами вдома (www.pexels.com)

Спеціальні ванночки для нігтів

Цей спосіб займе час, але результат порадує. Для зняття гель-лаку знадобиться груба пилка, якою потрібно зняти блискучий верхній шар - ця процедура займе понад хвилину.

Наповніть миску теплою водою і додайте в неї засіб для зняття гель-лаку. Робіть ванночку для нігтів протягом 20 хв. Видаліть лак спеціальним скребком для нігтів (шабер або пушер). Якщо з першого разу впоратися з покриттям не вдасться, повторіть процедуру кілька разів.

Алюмінієва фольга

Зняти гель-лак з нігтів допоможе фольга (www.pexels.com)

Це класичний салонний метод зняття гель-лаку, але повторити його можна і вдома. Отже, поверхню нігтя треба для початку відшліфувати за допомогою грубої пилочки, і зняти блискучий верхній шар покриття.

Розріжте навпіл косметичні ватні диски, нанесіть ацетон або рідину для зняття гель-лаку, покладіть їх на ніготь, зверху щільно оберніть і зафіксуйте алюмінієвою фольгою.

Зачекайте близько 10 хвилин, перш ніж зняти фольгу і диск, а потім використовуйте пушер, щоб позбутися від залишків покриття на нігтьовій пластині.