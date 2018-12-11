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Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року

STYLERЖиття    11.12.2018 - 17:09
Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року
Колаж РБК-Україна

У Google розповіли, яким був 2018 рік очима українських користувачів пошукової системи 

Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.

Так, найчастіше в 2018 році українці шукали ЧМ 2018. На другій позиції - новий сезон серіалу "Мажор", на третій - конкурс Євробачення 2018. Також українських користувачів цікавили серіали "Школа", "Полицейский с Рублевки", й Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП у жовтні.

Також юзерів цікавили новини про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля (Зіанджу), Xxxtentacion, Стівена Хокінга і Меган Маркл.

Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля". 

У Google розповіли, що продовження популярних фільмів "традиційно викликають високий інтерес українських користувачів". 

Крім того, українців цікавило придбання іграшки бейблейд, цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

 

Скріншот (ukraine.googleblog.com)

Нагадаємо, нещодавно були названі найпопулярніші відео YouTube в 2018 році в Україні.

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