Що найчастіше шукали українці у Google: топ-запити 2018 року

Колаж РБК-Україна

У Google розповіли, яким був 2018 рік очима українських користувачів пошукової системи

Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.

Так, найчастіше в 2018 році українці шукали ЧМ 2018. На другій позиції - новий сезон серіалу "Мажор", на третій - конкурс Євробачення 2018. Також українських користувачів цікавили серіали "Школа", "Полицейский с Рублевки", й Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка трагічно загинула в ДТП у жовтні.

Також юзерів цікавили новини про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля (Зіанджу), Xxxtentacion, Стівена Хокінга і Меган Маркл.

Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля".

У Google розповіли, що продовження популярних фільмів "традиційно викликають високий інтерес українських користувачів".

Крім того, українців цікавило придбання іграшки бейблейд, цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

Скріншот (ukraine.googleblog.com)

Нагадаємо, нещодавно були названі найпопулярніші відео YouTube в 2018 році в Україні.

Раніше Styler зібрав для вас найкращі дудли, які за 20 років Google присвятив Україні. Серед них картинки, присвячені дням народження Лесі Українки, Івана Нечуя-Левицького, Соломії Крушельницької, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка та інших наших видатних співвітчизників.