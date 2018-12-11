Что чаще всего искали украинцы в Google: топ-запросы 2018 года

Коллаж РБК-Украина

В Google рассказали, каким был 2018 год глазами украинских пользователей поисковой системы

Компания Google составила рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей поисковика за 2018 год.

Так, чаще всего в 2018 году украинцы искали ЧМ 2018. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", на третьем - конкурс Евровидение 2018. Также пользователей интересовали сериалы "Школа", "Полицейский с Рублевки", и Олимпиада 2018.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавськой, которая трагически погибла в ДТП в октябре.

Также юзеров интересовали новости о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле (Зианджа), Xxxtentacion, Стивене Хокинге и Меган Маркл.

Среди фильмов чаще всего "гуглили" новую картину из вселенной Marvel "Веном". Также в список попала украинская комедия "Скаженне весілля".

В Google рассказали, что продолжение популярных фильмов "традиционно вызывают высокий интерес украинских пользователей".

Кроме того, украинцев интересовало приобретение игрушки бейблейд, цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткойнов.

Скриншот (ukraine.googleblog.com)

Напомним, недавно были названы самые популярные видео YouTube в 2018 году в Украине.

Ранее Styler собрал для вас лучшие дудли, которые за 20 лет Google посвятил Украине. Среди них картинки, посвященные дням рождения Леси Украинки, Ивана Нечуя-Левицкого, Соломии Крушельницкой, Григория Сковороды, Тараса Шевченко и других наших выдающихся соотечественников.