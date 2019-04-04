Традиції свята Василя Теплого: що не можна робити 4 квітня

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На день святого Василя існує цілий ряд народних прикмет та повір'їв

4 квітня у народному календарі вшановується Василь Теплий - священик Василь Анкірський, святий мученик, який жив у IV столітті. Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.

У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, на 4 квітня (22 березня за старим стилем), зазвичай було тепло і сонячно.

Згідно з прикметами...

якщо на Василя Теплого сонце сходить у колах - буде добрий врожай;

також вважалося, що сині хмари на небі - предвесники теплої і вологої погоди;

у старовину на Василя чекали на шпаків. Побутувала приказка: "Квітневий шпак - весни гонець";

також за народними спостереженнями, якщо сніг тане з північної сторони мурашника, то літо буде теплим, а якщо з південного - холодним;

вважалося, що якщо в цей день сонце пригріє, то всі разом поспіє;

ще одна приказка на Василя Теплого: "сонце сходить - старим радість; а заходить - молодим солодощі".

Святий мученик Василь Анкирский

4 квітня було прийнято лагодити своє взуття. При цьому вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки носками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.

4 квітня на Василя пекли калачі

Першою їжею в цей день повинні були бути калачики - вони символізували собою сонце. До речі, приготувати їх не складе складності і сьогодні. Рецепт простий: треба змішати 200 г вершкового масла, 1 яйце, 1 жовток, 2 ложки дріжджів, 9 ложок молока і 1 ложки цукру і замінити борошном. Потім з цього тіста зліплені калачики. Їх посипають родзинками, а потім дають час, щоб могли піднятися. Після цього потрібно змастити калачики збитим яйцем і запікати.

Як повідомлялося раніше, у квітні українців очікують магнітні бурі. Вони прогнозуються на 12 квітня. Крім того, геомагнітне коливання очікується також 7, 16, 18, 22 і 25 квітня.

Також ми писали про те, що 7 квітня відзначають Благовіщення. В цей день є певні заборони.

Нагадаємо, нещодавно в ПЦУ розповіли про виключення на час великого посту 2019 після Масляного тижня - з 11 березня по 27 квітня - який завершиться святом Великодня. Помічник митрополита Єпіфанія священик Іван Сидор розповів, у яких випадках православні можуть їсти м'ясо.