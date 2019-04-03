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Українців попередили про магнітні бурі в квітні: як себе захистити

STYLERЖиття    03.04.2019 - 07:39
Українців попередили про магнітні бурі в квітні: як себе захистити
Фото: колаж РБК-Україна

Геомагнітні коливання також "розхитують" і здоров'я людини

Магнітні бурі в квітні 2019 українців очікують ближче до наступних вихідних. У п'ятницю, 12 квітня, та як "відлуння" в суботу нашу країну накриє геомагнітне коливання, яке за своєю силою можна порівняти з магнітною бурею класу G1, передає УНІАН.

Крім цього, цього місяця очікують ще п'ять коливань, але більш помірні. Геомагнітна активність прогнозується на 7, 16, 18, 22 та 25 квітня.

Перший тиждень квітня буде в плані коливань найспокійнішим.

Вплив потужних магнітних коливань на організм людини негативний. У зазначені дні українців очікує раптове погіршення самопочуття, дратівливість, неуважність і почуття сонливості.

Крім того, незадовго до Великодня, який відзначається в цьому році 28 квітня, в період з 23-го по 25-е числа підвищиться ризик загострення серцево-судинних захворювань і підніметься артеріальний тиск, може виникнути головний біль і мігрень.

Експерти радять людям під час геомагнітних трясок зменшити фізичну активність, подихати свіжим повітрям, уникати великого скупчення людей, мінімізувати конфліктні і неприємні ситуації.

У цей період рекомендується обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі. Можна пити заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Бажано вживати більше вітаміну С.

Як повідомлялося раніше, у квітні 2019 року вихідних днів буде багато, адже в цьому місяці Україна святкуватиме Великдень, що також збігається з травневими святами. Наприкінці місяця українці отримають поспіль кілька вихідних днів, які можна буде використовувати для невеликої поїздки.

Також ми писали про те, що 21 березня розпочався новий астрологічний рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на який день в травні буде перенесено вихідний 30 квітня.

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