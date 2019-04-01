Вихідні дні та свята у квітні: скільки будемо відпочивати

Вихідні у квітні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Вихідні дні в кінці квітня порадують українців

Вихідних у квітні 2019 року буде багато, так як в цьому місяці Україна святкуватиме Великдень, що також збігається з травневими святами. В кінці місяця українці отримають поспіль кілька вихідних днів, які можна буде використати для невеликої поїздки.

Великдень цього року припадає на 28 квітня і так як це неділя, то наступний день, 29 квітня – також буде вихідним.

Вівторок, 30 квітня, Кабінет Міністрів України порекомендував роботодавцям перенести на 11 травня та зробити вихідним днем, так як 1 травня ще один державний вихідний до Дня праці.

Таким чином, українці отримають п'ять вихідних днів поспіль – 27, 28, 29, 30 квітня і 1 травня. Всього в квітні вийде 20 робочих днів і 10 вихідних.

Вихідні та свята у квітні 2019 року

Також в квітні будуть святкуватися такі свята:

1 квітня – День сміху, а також Міжнародний день птахів.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.

4 квітня – Міжнародний день інтернету, а також День веб-майстра.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я і День геолога.

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, а ще День працівників ракетно-космічної галузі України.

17 квітня – День пожежної охорони.

18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць.

20 квітня – Український день навколишнього середовища.

22 квітня – Міжнародний день Землі.

23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права, а також Всеукраїнський день психолога.

26 квітня – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

28 квітня – Пасха, а також Всесвітній день охорони праці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на який день в травні буде перенесено вихідний 30 квітня.

А також розповідали про те, що в які дні в квітні варто очікувати погіршення самопочуття через магнітні бурі.