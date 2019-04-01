Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные в апреле 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Выходные дни в конце апреля порадуют украинцев

Выходных в апреле 2019 года будет много, так как в этом месяце Украина будет праздновать Пасху, которая также совпадает с майскими праздниками. В конце месяца украинцы получат подряд несколько выходных дней, которые можно будет использовать для небольшой поездки.

Пасха в этом году выпадает на 28 апреля и так как это воскресенье, то следующий день, 29 апреля – также будет выходным.

Вторник, 30 апреля, Кабинет Министров Украины порекомендовал работодателям перенести на 11 мая и сделать выходным днем, так как 1 мая еще один государственный выходной к Дню труда.

Таким образом, украинцы получат пять выходных дней подряд – 27, 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Всего в апреле получится 20 рабочих дней и 10 выходных.

Выходные и праздники в апреле 2019 года

Также в апреле будут праздноваться такие праздники:

1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день интернета, а также День веб-мастера.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья и День геолога.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, а еще День работников ракетно-космической отрасли Украины.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест.

20 апреля – Украинский день окружающей среды.

22 апреля – Международный день Земли.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, а также Всеукраинский день психолога.

26 апреля – Международный день памяти Чернобыля.

28 апреля – Пасха, а также Всемирный день охраны труда.

Напомним, ранее мы писали о том, на какой день в мае будет перенесен выходной 30 апреля.

А также рассказывали о том, что в какие дни в апреле стоит ожидать ухудшения самочувствия из-за магнитных бурь.