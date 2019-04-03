Украинцев предупредили о магнитных бурях в апреле: как себя защитить

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Геомагнитные колебания также "расшатывают" и здоровье человека

Магнитные бури в апреле 2019 украинцев ожидают ближе к следующим выходным. В пятницу, 12 апреля, и как "отголосок" в субботу нашу страну накроет геомагнитное колебание, которое по своей силе сопоставимо с магнитной бурей класса G1, передает УНИАН.

Кроме этого, в этом месяце ожидаются еще пять колебаний, но поумереннее. Геомагнитная активность прогнозируется на 7, 16, 18, 22 и 25 апреля.

Первая неделя апреля будет в плане колебаний самая спокойная.

Влияние мощных магнитных колебаний на организм человека негативное. В указанные дни украинцев ожидает внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, рассеянность и чувство сонливости.

Кроме того, незадолго до Пасхи, которая празднуется в этом году 28 арпеля, в период с 23-го по 25-е числа повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний и поднимется артериальное давление, может возникнуть головная боль и мигрень.

Эксперты советуют людям во время геомагнитных трясок уменьшить физическую активность, подышать свежим воздухом, избегать большого скопления людей, минимизировать конфликтные и неприятные ситуации.

В этот период рекомендуется ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Желательно употреблять больше витамина С.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года выходных дней будет много, так как в этом месяце Украина будет праздновать Пасху, которая также совпадает с майскими праздниками. В конце месяца украинцы получат подряд несколько выходных дней, которые можно будет использовать для небольшой поездки.

Также мы писали о том, что 21 марта начался новый астрологический год.

Напомним, ранее мы писали о том, на какой день в мае будет перенесен выходной 30 апреля.