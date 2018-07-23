Трагедія в Бердянську: жінка потонула в морі, намагаючись врятувати онуків

Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

В дамбі заборонено купатися

У Бердянську в районі третьої дамби в мікрорайоні АКЗ жінка потонула в морі, намагаючись врятувати своїх онуків. Про це повідомив кореспондент видання pro.berdyansk.biz Володимир Головатий.

Жінка була 1952 року народження. Вона намагалася врятувати онуків, яких відносило в море на матраці. Повідомляється, що діти живі.

22 липня у Бердянській затоці були сильні хвилі. Третя дамба, на якій трапилася страшна трагедія, є місцем, де купатися заборонено. Небезпеки немає, як повідомляють фахівці, коли в цьому районі погода тиха, а море дрібне і спокійне. Але як тільки посилюється вітер, виникають хвилі і глибина збільшується до трьох метрів. В результаті виникає течія, з якою не завжди впораються навіть професіонали.

Нагадаємо, в курортному селищі Кирилівка Запорізької області відпочивальники спіймали дівчину на парашуті.

Під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаному мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море. Де в момент події був водій водного транспорту – не повідомляється.

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