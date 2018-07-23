Трагедия в Бердянске: женщина утонула в море, пытаясь спасти внуков

STYLER LIFE 23.07.2018 - 12:40
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина) Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

В дамбе запрещено купаться

В Бердянске в районе третье дамбы в микрорайоне АКЗ женщина утонула в море, пытаясь спасти своих внуков. Об этом сообщил корреспондент издания pro.berdyansk.biz Владимир Головатый.

Женщина была 1952 года рождения. Она пыталась спасти внуков, которых уносило в море на матрасе. Сообщается, что дети живы.

22 июля в Бердянском заливе были сильные волны. Третья дамба, на которой случилась страшная трагедия, является местом, где купаться запрещается. Опасности нет, как сообщают специалисты, когда в этом районе погода тихая, а море мелкое и спокойное. Но как только усиливается ветер, возникают волны и глубина увеличивается до трех метров. В итоге возникают течение, с которым не всегда справятся даже профессионалы.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие поймали девушку на парашюте

Во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море.Где в момент происшествия оказался водитель водного транспорта – не сообщается.

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