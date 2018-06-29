Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трагедія в Запоріжжі: з вікна будинку випав маленький хлопчик

STYLERLIFE        29.06.2018 - 12:41
Ілюстративне фото (pixabay.com/AKuptsova)
Ілюстративне фото (pixabay.com/AKuptsova)

Йому всього 1 рік і 8 місяців

28 червня в Енергодарі Запорізької області маленький хлопчик випав з вікна на п'ятому поверсі будинку, який знаходиться по вулиці Курчатова, 19. Йому всього 1,8 місяців. Про це повідомляє видання "Медіа центр".

Фото: вул. Курчатова, 19 (en-media.tv)

У момент трагедії батьки були вдома разом з дитиною, але вони не встигли помітити, як хлопчик заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку і разом з нею випав вниз. Як повідомляє видання, сім'я цілком благополучна.

На даний момент медики борються за життя дитини, яка була різко госпіталізована до реанімації.

Нагадаємо, в Миколаєві 45-річний місцевий житель до смерті забив 30-річного чоловіка, який проходив повз, на території лікарні.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Люди тонуть мовчки

У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму На Прикарпатті соцслужби виявили родину, де мати більше доби морила дітей голодом
Теги: дитина, окно, Запорожская область, трагедия
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся