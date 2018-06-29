Трагедія в Запоріжжі: з вікна будинку випав маленький хлопчик

Йому всього 1 рік і 8 місяців

28 червня в Енергодарі Запорізької області маленький хлопчик випав з вікна на п'ятому поверсі будинку, який знаходиться по вулиці Курчатова, 19. Йому всього 1,8 місяців. Про це повідомляє видання "Медіа центр".

Фото: вул. Курчатова, 19 (en-media.tv)

У момент трагедії батьки були вдома разом з дитиною, але вони не встигли помітити, як хлопчик заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку і разом з нею випав вниз. Як повідомляє видання, сім'я цілком благополучна.

На даний момент медики борються за життя дитини, яка була різко госпіталізована до реанімації.

Нагадаємо, в Миколаєві 45-річний місцевий житель до смерті забив 30-річного чоловіка, який проходив повз, на території лікарні.

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