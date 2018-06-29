Трагедия в Запорожье: из окна дома выпал маленький мальчик

Ему всего 1 год и 8 месяцев

28 июня в Энергодаре Запорожской области маленький мальчик выпал из окна на пятом этаже дома, который находится по улице Курчатова, 19. Ему всего 1,8 месяцев. Об этом сообщает издание "Медиа центр".

Фото: ул. Курчатова, 19 (en-media.tv)

В момент трагедии родители находились дома вместе с ребенком, но они не успели заметить, как мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал вниз. Как сообщает издание, семья вполне благополучная.

На данный момент медики борются за жизнь ребенка, который был резко госпитализирован в реанимацию.

Напомним, в Николаеве 45-летний местный житель до смерти забил проходящего мимо 30-летнего мужчину на территории больницы.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Люди тонут молча