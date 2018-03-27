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"Траур по мізках росіян": журналіст різко висловився про трагедію в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 14:45
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)

Він вважає, що населення Росії – "це витратний матеріал для Путіна і його оточення"

Російський журналіст Саша Сотник заявив, що причиною жахливої трагедії в Кемерово, де загинули 64 людини, є нездатність росіян зв'язати наслідки катастроф з їх першопричиною. Про це передає "Обозреватель".

Журналіст звернув увагу, що трагедії, подібні кемеровської, трапляються в Росії з жахливою регулярністю. Сотник згадав затонулу "Булгарію", що згорів клуб "Хромая лошадь", обвалення покрівлі Аквапарку в Москві і затоплення Кримська.

"І всякий раз влада (точніше – "вертикальна система", вибудувана Кремлем) реагує однаково: спочатку – мовчання, потім – брехня, ще трохи часу – сувора реакція "вождя" з призначенням "стрілочників" і виразом обурення по окремо взятому негайного приводу. Без глибоких висновків. Без позначення першопричин. Тому що першопричина сидить у Кремлі і "гніваючись, карає", - сказав він.

Саша Сотник зазначив, що режим "спецуправління" країною не передбачає відкритості, адже не було ніяких прямих включень з місця трагедії, ніякої достовірної інформації.

"Плебс повинен дивитися те, що заплановано "зверху". У Кемерово живцем горять діти? – неважливо, у нас за планом – фільм про Путіна і його обговорення у Соловйова", - з сарказмом говорить журналіст.

Він вважає, що населення Росії – це витратний матеріал для Путіна і його оточення.

"Так, це – дикість: привезти дітей на прем'єру мультфільму і замкнути їх в залі "щоб не розбіглися". Так, це – жах: переобладнати під торгові центри якісь складські ангари "без вікон, без дверей", не стежити за пожежною безпекою, і тупо давати хабарі, щоб не було проблем. Але так влаштована система", - каже журналіст.

Чоловік додав, що траур, оголошений в Кемерово, треба оголошувати на території всієї Росії.

"І не тільки траур за загиблими, а ще й траур за атрофированным мізкам росіян, не здатним зв'язати наслідки катастроф з їх першопричиною. І до тих пір, поки ці мізки не прокинуться і не почнуть працювати – система продовжить пожирати як дітей, так і їх самих", - з іронією підсумував Саша Сотник.

Нагадаємо, що відомий співак висловився про трагедію в Кемерово.

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Теги: Кемерово
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