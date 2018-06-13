"Травми, переломи, струс": МОЗ попередило про небезпеку на дитячих майданчиках

Батькам дали кілька порад
На дитячих майданчиках існує кілька видів загроз, в результаті яких діти можуть отримати різні травми. Про це попередили на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.
"Найчастіше всі діти у віці до чотирьох років травмуються під час користування гойдалками або гірками, а діти у віці від п'яти до 14 років - на драбинах, турніках, тренажерах", - сказано в повідомленні.
Батькам порадили вибирати ті дитячі майданчики, де є м'яке покриття. Також слід уважно оглядати стан конструкцій і гойдалок.
Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)
"Травми на дитячих майданчиках - це найчастіше черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару. Струс головного мозку є найбільш поширеним типом травми в цій категорії", - відзначили в МОЗ.
Про струс головного мозку свідчать такі симптоми:
Ці симптоми проявляються відразу після травмування. Іноді деякі з них можу проявиться пізніше.
Дитину слід відвезти в лікарню, якщо:
Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)
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