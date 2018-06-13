"Травми, переломи, струс": МОЗ попередило про небезпеку на дитячих майданчиках

Батькам дали кілька порад

На дитячих майданчиках існує кілька видів загроз, в результаті яких діти можуть отримати різні травми. Про це попередили на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Найчастіше всі діти у віці до чотирьох років травмуються під час користування гойдалками або гірками, а діти у віці від п'яти до 14 років - на драбинах, турніках, тренажерах", - сказано в повідомленні.

Батькам порадили вибирати ті дитячі майданчики, де є м'яке покриття. Також слід уважно оглядати стан конструкцій і гойдалок.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

"Травми на дитячих майданчиках - це найчастіше черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару. Струс головного мозку є найбільш поширеним типом травми в цій категорії", - відзначили в МОЗ.

Про струс головного мозку свідчать такі симптоми:

дитина виглядає спантеличеною або розсіяною; дитина не пам'ятає правила гри, плутається або не впевнений в тому, в яку гру грала, хто її противник, який рахунок тощо;

дитина невпевнено або невміло рухається;

дитина повільно відповідає на питання;

дитина втратила свідомість,

у дитини спостерігаються будь-які безпричинні зміни настрою, поведінки і т.д.;

дитина не може згадати, що сталося до чи після падіння, або удару.

дитина скаржиться на головний біль або відчуття дискомфорту/"тиску"; нудота або блювота

дитина скаржиться на порушення рівноваги, запаморочення, порушення зору (двоїться, розмита картинка).

Ці симптоми проявляються відразу після травмування. Іноді деякі з них можу проявиться пізніше.

Дитину слід відвезти в лікарню, якщо:

зіниця одного ока більша, ніж зіниця іншого;

дитина дуже сонлива або ви не можете її розбудити;

головний біль, погіршується і не проходить;

нерозбірлива мова, загальна слабкість, оніміння або порушення координації;

повторні випадки нудоти або блювоти, а також поява судом (тремтіння або посмикування)

незвичайна поведінка, сильне замішання або збудження, непосидючість;

втрата свідомості, навіть на короткий час;

дитина у віці до 2 років без зупинки плаче, її неможливо заспокоїти, а також нагодувати.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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