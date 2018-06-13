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"Травми, переломи, струс": МОЗ попередило про небезпеку на дитячих майданчиках

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:51
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Батькам дали кілька порад

На дитячих майданчиках існує кілька видів загроз, в результаті яких діти можуть отримати різні травми. Про це попередили на сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Найчастіше всі діти у віці до чотирьох років травмуються під час користування гойдалками або гірками, а діти у віці від п'яти до 14 років - на драбинах, турніках, тренажерах", - сказано в повідомленні.

Батькам порадили вибирати ті дитячі майданчики, де є м'яке покриття. Також слід уважно оглядати стан конструкцій і гойдалок.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

"Травми на дитячих майданчиках - це найчастіше черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару. Струс головного мозку є найбільш поширеним типом травми в цій категорії", - відзначили в МОЗ.

Про струс головного мозку свідчать такі симптоми:

  • дитина виглядає спантеличеною або розсіяною; дитина не пам'ятає правила гри, плутається або не впевнений в тому, в яку гру грала, хто її противник, який рахунок тощо;
  • дитина невпевнено або невміло рухається;
  • дитина повільно відповідає на питання;
  • дитина втратила свідомість,
  • у дитини спостерігаються будь-які безпричинні зміни настрою, поведінки і т.д.;
  • дитина не може згадати, що сталося до чи після падіння, або удару.
  • дитина скаржиться на головний біль або відчуття дискомфорту/"тиску"; нудота або блювота
  • дитина скаржиться на порушення рівноваги, запаморочення, порушення зору (двоїться, розмита картинка).

Ці симптоми проявляються відразу після травмування. Іноді деякі з них можу проявиться пізніше.

Дитину слід відвезти в лікарню, якщо:

  • зіниця одного ока більша, ніж зіниця іншого;
  • дитина дуже сонлива або ви не можете її розбудити;
  • головний біль, погіршується і не проходить;
  • нерозбірлива мова, загальна слабкість, оніміння або порушення координації;
  • повторні випадки нудоти або блювоти, а також поява судом (тремтіння або посмикування)
  • незвичайна поведінка, сильне замішання або збудження, непосидючість;
  • втрата свідомості, навіть на короткий час;
  • дитина у віці до 2 років без зупинки плаче, її неможливо заспокоїти, а також нагодувати.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Теги: діти, здоров'я, травмы
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