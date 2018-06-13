"Травмы, переломы, сотрясение": МОЗ предупредило об опасности на детских площадках

Родителям дали несколько советов

На детских площадках существует несколько видов угроз, в результате которых дети могут получить различные травмы. Об этом предупредили на странице Министерства охраны здоровья в Facebook.

"Чаще всего все дети в возрасте до четырех лет травмируются во время пользования качелями или горками, а дети в возрасте от пяти до 14 лет – на лестницах, турниках, тренажерах", - сказано в сообщении.

Родителям посоветовали выбирать те детские площадки, где есть мягкое покрытие. Также следует внимательно осматривать состояние конструкций и качелей.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

"Травмы на детских площадках – это чаще всего черепно-мозговые травмы, переломы, повреждения внутренних органов вследствие падения или сильного удара. Сотрясение головного мозга является наиболее распространенным типом травмы в этой категории", - отметили в МОЗ.

Про сотрясение головного мозга свидетельствуют такие симптомы:

ребенок выглядит озадаченным или рассеянным; ребенок не помнит правила игры, путается или не уверен в том, в какую игру играл, кто его противник, какой счет и тому подобное;

ребенок неуверенно или неумело движется;

ребенок медленно отвечает на вопросы;

ребенок потерял сознание,

у ребенка наблюдаются любые беспричинные смены настроения, поведения и т.д.;

ребенок не может вспомнить, что произошло до или после падения, или удара.

ребенок жалуется на головную боль или чувство дискомфорта/"давления"; тошнота или рвота

ребенок жалуется на нарушение равновесия, головокружение, нарушение зрения (двоится, размыта картинка).

Эти симптомы проявляются сразу после травмирования. Иногда некоторые из них могу проявится позже.

Ребенка следует отвезти в больницу, если:

зрачок одного глаза больше, чем зрачок другого;

ребенок очень сонливый или вы не можете его разбудить;

головная боль, ухудшается и не проходит;

неразборчивая речь, общая слабость, онемение или нарушение координации;

повторные случаи тошноты или рвоты, а также появление судорог (дрожание или подергивания)

необычное поведение, сильное замешательство или возбуждения, неусидчивость;

потеря сознания, даже на короткое время;

ребенок в возрасте до 2 лет без остановки плачет, его невозможно успокоить, а также накормить.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Ранее Супрун раскрыла неожиданные факты о чистке зубов у детей.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун