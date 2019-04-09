Вимагала гроші у хворих дітей: лікар зі Львова попався на великому хабарі

Лікар зі Львова вимагала хабарі у батьків дітей з інвалідністю (колаж: РБК-Україна)

Лікар брала по 500 доларів за кожну довідку

Лікар-невролог Міської дитячої клінічної лікарні Львова вимагала хабарі в батьків дітей з інвалідністю за видачу витягу з медичної картки, необхідного для оформлення державної соціальної допомоги. Про це повідомили в пресс-центрі Служби безпеки України.

За одну таку довідку горе-медик брала 500 доларів. При чому свій чорний бізнес вона поставила на конвеєр і навіть пропонувала пацієнтам розстрочку.

Після того як її викрили на черговому хабарі в шість тисяч гривень (перша частина "внеску") від матері дівчинки хворої на ДЦП, лікарю рапотово стало зле і вона звернулася за медичною допомогою.

Лікар зі Львова вимагала хабарі у батьків дітей з інвалідністю (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Раніше ми повідомляли, що поліцейский, який попався на хабарі, вирішив втекти і позбутися доказів - він з'їв 200-гривневу купюру.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся скандал навколо відомого інтернет-магазину "Мобіллак", який дурить довірливих українців.

Також повідомлялося, що у Сумах пенсіонерка "розвела" афериста, який намагався вкрасти гроші з її картки. Жінку попередили про можливих шахраїв її родичі.