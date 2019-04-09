Требовала деньги у больных детей: врач со Львова попалась на крупной взятке

Врач со Львова требовала взятки у родителей детей с инвалидностью (коллаж: РБК-Украина)

Врач принимала по 500 долларов за каждую справку

Врач-невролог Городской детской клинической больницы Львова требовала взятки у родителей детей с инвалидностью за выдачу выписки из медицинской карты, необходимой для оформления государственной социальной помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

За одну такую справку горе-медик брала 500 долларов. При чем свой черный бизнес она поставила на конвейер и даже предлагала пациентам рассрочку.

После того как ее уличили в очередной взятке в шесть тысяч гривен (первая часть "взноса") от матери девочки больной ДЦП, врачу внезапно стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

Врач со Львова требовала взятки у родителей детей с инвалидностью (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Ранее мы сообщали, что полицейский, который попался на взятке, решил скрыться и избавиться от улик - он съел 200-гривневую купюру.

Напомним, недавно в Украине разгорелся скандал вокруг известного интернет-магазина "Мобиллак", который обманывает доверчивых украинцев.

Также сообщалось, что в Сумах пенсионерка "развела" афериста, который пытался украсть деньги с ее карточки. Женщину предупредили о возможных мошенниках ее родственники.