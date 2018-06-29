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Троє дівчат влаштували жорстоку бійку за проїжджу частину (відео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 14:02
Фото: pixabay.com/klimkin
Фото: pixabay.com/klimkin

Пішохід та водій побилися через інцидент на переході

У Росії дівчата влаштували бійку посеред дороги. Одна з учасниць події переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час їй посигналила водій, яка поспішала проїхати. У відповідь пішохід вдарила авто пакетом, який був у неї в руках. Водій вийшла і зав'язалася бійка. Відео бійки опублікувало ТСН.

Інцидент стався в місті Новоросійськ.

Водій вискочила з салону і накинулася на пішохода. Однак перша дівчина виявилася сильнішою, вона потягла водія за волосся і повалила суперницю на асфальт. Побачивши, що водієві авто потрібна допомога, до бійки приєдналася пасажир автомобіля.

У підсумку дівчат разборонили чоловіки, які проходили повз. Чим закінчився інцидент – невідомо.

Відео: Дівчата влаштували бійку посеред дороги (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Києві велосипедист збив пішохода.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: драка, водитель, пешеход
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