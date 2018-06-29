В Киеве велосипедист сбил пешехода: пострадавший госпитализирован (фото)

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская" велосипедист совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло в четверг, 28 июня, около 19:45 на улице Александра Довженко. По данным издания, велосипедист двигался со стороны станции метро "Дорогожичи". Около выезда на Шулявский мост он сбил пешехода.
Отмечается, что пострадавший перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте, хотя рядом располагается подземный переход.
Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Фото: Авария (Владислав Леонов/ kiev.informator.ua)
На место происшествия прибыли патрульная полиция, скорая медицинская помощь и служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта MotoHelp.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.
История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)