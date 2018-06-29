В Киеве велосипедист сбил пешехода: пострадавший госпитализирован (фото)

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская" велосипедист совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло в четверг, 28 июня, около 19:45 на улице Александра Довженко. По данным издания, велосипедист двигался со стороны станции метро "Дорогожичи". Около выезда на Шулявский мост он сбил пешехода.

Отмечается, что пострадавший перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте, хотя рядом располагается подземный переход.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Фото: Авария (Владислав Леонов/ kiev.informator.ua)

На место происшествия прибыли патрульная полиция, скорая медицинская помощь и служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта MotoHelp.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

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