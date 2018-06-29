Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве велосипедист сбил пешехода: пострадавший госпитализирован (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 08:48
Фото: pixabay.com/jp26jp
Фото: pixabay.com/jp26jp

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская" велосипедист совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло в четверг, 28 июня, около 19:45 на улице Александра Довженко. По данным издания, велосипедист двигался со стороны станции метро "Дорогожичи". Около выезда на Шулявский мост он сбил пешехода.

Отмечается, что пострадавший перебегал шестиполосную дорогу в неположенном месте, хотя рядом располагается подземный переход.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

 

Фото: Авария (Владислав Леонов/ kiev.informator.ua)

На место происшествия прибыли патрульная полиция, скорая медицинская помощь и служба помощи водителям и пассажирам двухколесного транспорта MotoHelp.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

Под Харьковом водитель сбил пенсионерку на велосипеде (фото) В Харькове водителя выбросило из разорванного на куски авто (видео)
Теги: Киев, авария, велосипедист
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь