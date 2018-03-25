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"Важко уявити без нього літературний Харків": помер відомий український поет (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 15:48
Фото: Свічка (pixabay.com-webandi)
Фото: Свічка (pixabay.com-webandi)

Він працював заступником директора з наукової роботи Харківського літературного музею

24 березня, помер харківський поет Анатолій Перерва. Про це повідомив поет Сергій Жадан у своєму Facebook.

"Вчора помер харківський поет Анатолій Антонович Перерва. Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, союз. У свій час він усім нам - молодим і недосвідченим - багато дав і підказав", - йдеться в повідомленні.

Фото: Анатолій Перерва (kharkiv-nspu.org.ua)

"Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітися, давно не бачилися. Тепер і не побачимося. Думаю, нам усім його буде дуже не вистачати", - додав Жадан.

Скріншот поста (facebook.com/serhiy.zhadan)

Прощання з Анатолієм Перервой і похорони відбулися в неділю, 25 березня, на його малій батьківщині в с. Вербівка Балаклійського району Харківської області.

Перерва Анатолій Антонович народився 12 квітня 1949 р. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Обирався відповідальним секретарем Харківської обласної письменницької організації. Працював заступником директора з наукової роботи Харківського літературного музею.

Автор поетичних збірок: "Живіть, жита", "Голоси криниць", "Серед білого дня", "На зламі літа", "Соло і голос вещедождей", "Чистий четвер", "Полювання без ліцензії", "Невимовне", "Перевесло слова і сльози", "Небесна ясність".

Нагадаємо, що 24 березня співачку поховали Закарпатського академічного народного хору Віру Баганич. Вона померла 22 березня у віці 80 років. У неї було хворе серце, до свого дня народження вона не дожила два тижні. Популярність до неї прийшла після виконання балади "Гей, пливе кача по Тисині".

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Теги: умер, поэт
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