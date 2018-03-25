Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Трудно представить без него литературный Харьков": умер известный украинский поэт (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 15:48
Фото: Свеча (pixabay.com-webandi)
Фото: Свеча (pixabay.com-webandi)

Он работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея

24 марта, скончался харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом сообщил поэт Сергей Жадан в своем Facebook.

"Вчера умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал", - говорится в сообщении.

Фото: Анатолий Перерва (kharkiv-nspu.org.ua)

"Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его будет очень не хватать", - добавил Жадан.

Скриншот поста (facebook.com/serhiy.zhadan)

Прощание с Анатолием Перервой и похороны состоялись в воскресенье, 25 марта, на его малой родине в с. Вербовка Балаклейского района Харьковской области.

Перерва Анатолий Антонович родился 12 апреля 1949 г. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Избирался ответственным секретарем Харьковской областной писательской организации. Работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.

Автор поэтических сборников: "Живите, жита", "Голоса колодцев", "Среди бела дня", "На изломе лета", "Соло и голос вещедождей", "Чистый четверг", "Охота без лицензии", "Невыразимое", "Перевесло слова и слезы", "Небесная ясность".

Напомним, что 24 марта похоронили певицу Закарпатского академического народного хора Веру Баганич. Она скончалась 22 марта в возрасте 80 лет. У нее было больное сердце, до своего дня рождения она не дожила две недели. Популярность к ней пришла после исполнения баллады "Гей, пливе кача по Тисині".

В Украине умер известный врач "Посвятил свою жизнь служению людям": умер известный украинский врач
Теги: умер, поэт
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top