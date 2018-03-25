"Трудно представить без него литературный Харьков": умер известный украинский поэт (фото)

Он работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея

24 марта, скончался харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом сообщил поэт Сергей Жадан в своем Facebook.

"Вчера умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал", - говорится в сообщении.

Фото: Анатолий Перерва (kharkiv-nspu.org.ua)

"Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его будет очень не хватать", - добавил Жадан.

Скриншот поста (facebook.com/serhiy.zhadan)

Прощание с Анатолием Перервой и похороны состоялись в воскресенье, 25 марта, на его малой родине в с. Вербовка Балаклейского района Харьковской области.

Перерва Анатолий Антонович родился 12 апреля 1949 г. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Избирался ответственным секретарем Харьковской областной писательской организации. Работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.

Автор поэтических сборников: "Живите, жита", "Голоса колодцев", "Среди бела дня", "На изломе лета", "Соло и голос вещедождей", "Чистый четверг", "Охота без лицензии", "Невыразимое", "Перевесло слова и слезы", "Небесная ясность".

Напомним, что 24 марта похоронили певицу Закарпатского академического народного хора Веру Баганич. Она скончалась 22 марта в возрасте 80 лет. У нее было больное сердце, до своего дня рождения она не дожила две недели. Популярность к ней пришла после исполнения баллады "Гей, пливе кача по Тисині".