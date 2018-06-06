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"Мета - продовжити вселенський хайп": Муждабаєв прокоментував "розстрільний список"

STYLERLIFE        06.06.2018 - 12:30
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com/ayder.muzhdabaev)
Фото: Айдер Муждабаєв (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Ім'я журналіста також виявилося в переліку

Айдер Муждабаєв вважає, що мета появи "розстрільного списку" СБУ – "продовжити вселенський хайп". Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

"Список, надрукований проросійською "Страна.юа", — не справжній, складений за принципом: включили всіх, про кого знали з публічних джерел, інших дописали зі стелі до 47-ми. (Можливо, не вони, а їм його сфабрикували і злили, щоб виявити канал)", - написав він.

"Мета самої публікації — продовжити вселенський хайп, змаргіналізувати тему вбивств в Україні (і не тільки, готувалися і в Литві) на догоду роспропаганді", - додав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Нагадаємо, як журналісти прокоментували свою присутність в "розстрільному списку".

Журналіст Матвій Ганапольський сказав в коментарі Reuters, що не бачить сенсу ховатися за кордоном від росіян, які можуть спробувати його вбити. За його словами, втеча за кордон не врятує.

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Теги: Айдер Муждабаев, СБУ
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