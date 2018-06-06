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"Цель - продолжить вселенский хайп": Муждабаев прокомментировал "расстрельный список"

STYLERLIFE        06.06.2018 - 12:30
Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)
Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Имя журналиста также оказалось в перечне

Айдер Муждабаев считает, что цель появления "расстрельного списка" СБУ – "продолжить вселенский хайп". Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Список, напечатанный пророссийской "Страной.юа", — не настоящий, составленный по принципу: включили всех, про кого знали из публичных источников, остальных дописали с потолка до 47-ми. (Возможно, не они, а им его сфабриковали и слили, чтоб выявить канал)", - написал он.

"Цель самой публикации — продолжить вселенский хайп, маргинализовать тему убийств в Украине (и не только, готовились и в Литве) в угоду роспропаганде", - добавил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Напомним, как журналисты прокомментировали свое присутствие в "расстрельном списке".

Журналист Матвей Ганапольский сказал в комментарии Reuters, что не видит смысла прятаться за рубежом от россиян, которые могут попытаться его убить. По его словам, бегство за границу не спасет.

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Теги: Айдер Муждабаев, СБУ
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