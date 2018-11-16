Ціна патріотизму: стало відомо, скільки платять українським політикам на російському ТБ

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Повідомляється, що мінімум за один ефір становить 300 доларів у валюті

Стало відомо, скільки платять гостям з України на ток-шоу, які проводяться на російських федеральних каналах. Про це повідомляє "Українська правда".

За інформацією видання, один ефір на російському телебаченні для українських гостей сплачується у валюті: мінімум 300 доларів за раз. Як відомо, нерідко відомим політикам, журналістам, громадським та іншим діячам з України пишуть або телефонують з Росії (найчастіше це федеральні канали: Росія-1, НТВ) і пропонують взяти участь в якомусь ефірі, щоб представити українську сторону.

"Як правило, темами для обговорення нашої програми є взаємовідносини Росії з іншими країнами, такими як: Україна, США, Франція, Німеччина, Польща та інші", — говорять на російському каналі НТВ.

Спочатку людині, що прибула до Росії для участі в шоу, можуть заплатити за один ефір десь 150 доларів. Надалі сума гонорару подвоюється і так до нескінченності. Серед усього іншого, українським гостям оплачують квиток до Москви (близько 400 доларів), номер у готелі, а також зустрічають в аеропорту після прибуття.

Оскільки політичних ток-шоу на федеральних каналах чимало, українські експерти або політики можуть відвідувати і по 10-15 ефірів на місяць. Таким чином, за місяць виходить сума в кілька тисяч доларів як мінімум.

Нагадаємо, раніше відомий український співак висловився проти цькування артистів, що працюють в Росії.

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Відео: (video.rbc.ua)