"Стараюсь не только говорить, но и думать": российский ведущий об украинском языке

Алексей Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Алексей Суханов рассказал, почему ему нравится украинский язык

Известный телеведущий Алексей Суханов, который родился в России, но сейчас работает в Киеве, рассказал, как он выучил украинский язык.

В интервью газете "Високий Замок" он признался, что сейчас старается не только говорить на украинском, но и думать на нем.

"Теперь работаю над совершенствованием разговорной речи. Не скажу, что я разговариваю исключительно на украинском, но учу его активно. У меня замечательная преподаватель - Богдана. Мы занимаемся несколько раз в неделю. Кроме этого, обязательно несколько часов в день стараюсь говорить только на украинском. И хочу вам похвастаться: уже начал писать посты в соцсетях без словаря. То есть я умею не только говорить, но и писать", - сказал ведущий.

Алексей Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Алексей заметил, что ему нравится украинский, потому что "он очень красивый".

При этом, по словам телезвезды, он не может отказаться от репетитора, потому что "язык такая вещь, которую нужно всегда совершенствовать, всю свою жизнь".

Алексей Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Сейчас Суханов раздумывает над тем, чтобы получить украинское гражданство.

"Это достаточно сложный и длительный процесс. Необходимо пройти определенные процедуры и при этом понимать, что у тебя есть время на ожидание. Пока я раздумываю", - пояснил ведущий.

Кстати, участница популярной группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее снялась в благотворительном календаре на тему украинских праздников, рассказала, как приняла решение петь на украинском и что на это повлияло.

Видео: РБК-Украина