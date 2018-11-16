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"Намагаюся не лише говорити, а й думати нею": російський ведучий про українську мову

STYLERПерсона    16.11.2018 - 17:51
"Намагаюся не лише говорити, а й думати нею": російський ведучий про українську мову
Олексій Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Олексій Суханов розповів, чому йому по­добається українська мова

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився в Росії, але зараз працює в Києві, розповів, як він вивчив українську мову

У інтерв'ю газеті "Високий Замок" він зізнався, що зараз намагається не лише говорити українською, а й думати нею. 

"Тепер працюю над удосконаленням розмовної мови. Не скажу, що я розмов­ляю виключно українською, але вчу її активно. У мене чудова викладач - Богдана. Ми займа­ємося кілька разів на тиждень. Окрім цього, обов’язково кілька годин на день намагаюся гово­рити лише українською. І хочу вам похвалитися: вже почав пи­сати дописи у соцмережах без словника. Тобто я вмію не лише говорити, а й писати", - сказав ведучий. 

&quot;Намагаюся не лише говорити, а й думати нею&quot;: російський ведучий про українську мову

Олексій Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Олексій зауважив, що йому по­добається українська, бо "вона надзвичайно гарна". 

При цьому, за словами телезірки, він не може відмовитися від репетитора, бо" мова така річ, яку потрібно завжди вдосконалю­вати, усе своє життя".

&quot;Намагаюся не лише говорити, а й думати нею&quot;: російський ведучий про українську мову

Олексій Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)

Зараз Суханов роздумує над тим, аби отрима­ти українське громадянство.

"Це досить складний і три­валий процес. Необхідно про­йти певні процедури і при цьому розуміти, що у тебе є час на очі­кування. Наразі я роздумую", - пояснив ведучий.

До речі, учасниця популярної групи KAZKA Олександра Зарицька, яка раніше знялася у благодійному календарі на тему українських свят, розповіла, як прийняла рішення співати українською і що на це вплинуло

Відео: РБК-Україна

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