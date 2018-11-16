"Намагаюся не лише говорити, а й думати нею": російський ведучий про українську мову

Олексій Суханов розповів, чому йому подобається українська мова
Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився в Росії, але зараз працює в Києві, розповів, як він вивчив українську мову.
У інтерв'ю газеті "Високий Замок" він зізнався, що зараз намагається не лише говорити українською, а й думати нею.
"Тепер працюю над удосконаленням розмовної мови. Не скажу, що я розмовляю виключно українською, але вчу її активно. У мене чудова викладач - Богдана. Ми займаємося кілька разів на тиждень. Окрім цього, обов’язково кілька годин на день намагаюся говорити лише українською. І хочу вам похвалитися: вже почав писати дописи у соцмережах без словника. Тобто я вмію не лише говорити, а й писати", - сказав ведучий.
Олексій Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)
Олексій зауважив, що йому подобається українська, бо "вона надзвичайно гарна".
При цьому, за словами телезірки, він не може відмовитися від репетитора, бо" мова така річ, яку потрібно завжди вдосконалювати, усе своє життя".
Олексій Суханов (фото: instagram.com-suhanov.official)
Зараз Суханов роздумує над тим, аби отримати українське громадянство.
"Це досить складний і тривалий процес. Необхідно пройти певні процедури і при цьому розуміти, що у тебе є час на очікування. Наразі я роздумую", - пояснив ведучий.
До речі, учасниця популярної групи KAZKA Олександра Зарицька, яка раніше знялася у благодійному календарі на тему українських свят, розповіла, як прийняла рішення співати українською і що на це вплинуло.
Відео: РБК-Україна