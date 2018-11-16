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Цена патриотизма: стало известно, сколько платят украинским политикам на росссийсом ТВ

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 21:26
Цена патриотизма: стало известно, сколько платят украинским политикам на росссийсом ТВ
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что минимум за один эфир - 300 долларов в валюте

Стало известно, сколько платят гостям из Украины на ток-шоу, которые проводятся на российских федеральных каналах. Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации издания, один эфир на российском телевидении для украинских гостей оплачивается в валюте: минимум 300 долларов за раз. Как известно, нередко известным политикам, журналистам, общественным и прочим деятелям из Украины пишут либо звонят из России (чаще всего это федеральные каналы: Россия-1, НТВ) и предлагают поучаствовать в каком-нибудь эфире, чтобы представить украинскую сторону.

"Как правило, темами для обсуждения нашей программы являются взаимоотношения России с другими странами, такими как: Украина, США, Франция, Германия, Польша и другие", — говорят на российском канале НТВ.

Первоначально человеку, прибывшему в Россию для участия в шоу, могут заплатить за один эфир где-то 150 долларов. В дальнейшем сумма гонорара удваивается и так до бесконечности.  Среди всего прочего, украинским гостям оплачивают билет до Москвы (порядка 400 долларов), номер в отеле, а также встречают в аэропорту по прибытии.

Поскольку политических ток-шоу на федеральных каналах немало, украинские эксперты или политики могут посещать и по 10-15 эфиров в месяц. Таким образом, за месяц выходит сумма в несколько тысяч долларов как минимум.

Напомним, ранее известный украинский певец высказался против травли артистов, работающих в России.

Ранее мы писали о российском ведущем, который работает в Украине и учит украинский язык.

Видео: (video.rbc.ua)

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