"Ціна побоїв і принижень": мережа підкорила шокуюча історія про сім'ю з Одеси

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українців потрясла страшна історія про домашнє насильство

Патрульний поліцейський в Одесі Зоя Мельник розповіла страшну історію однієї сім'ї, в якій цивільний чоловік систематично знущався над своєю дружиною, коли та була ще вагітною. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

У чоловіка є дві дорослі дитини. Вони оселилися у вдови Вікторії, у якої немає нікого з рідних крім власних дітей. Познайомилися вони після смерті чоловіка Віки, коли було зовсім самотньо. Спочатку все було добре, але коли дівчина завагітніла, цивільний чоловік став її бити, незважаючи на її положення.

Вікторія боялася подавати на нього заяву в поліцію, так як жити їм нема на що, а діти боялися, що їх заберуть у дитячий будинок. До того ж, чоловік погрожував позбавленням у неї батьківських прав. Про ситуацію стало відомо, коли прийшло повідомлення в поліцію: "Мати неадекватна, не виконує батьківські обов'язки".

"Співмешканця залучили один раз до відповідальності, але вона його не вигнала, так як фінансово залежить від нього, посібників не вистачає на комунальні послуги та їжу. Поліцію вона часто викликала, але заяву не писала, так як потрібно було чимось годувати дітей", - повідомляється в оповіданні Зої.

Поліція склала протокол на чоловіка. В помсту він забрав пляшку молока, яка потрібна була для маленької дитини і пригрозив старшому синові Вікторії. До всього ще й пригрозив забрати ліжечко молодшого сина Вікі, оскільки сам його купував.

Співробітник поліції також показала ту саму пляшку, яку забрав співмешканець у дитини. "На фото - та сама пляшка молока. Ціна побоїв і принижень", - написала у публікації вона.

Фото: пляшка молока, яку відібрав "цивільний чоловік" (facebook.com/zoya.melnik.9)

В коментарях до посту Зоя додала, що їй дзвонила Віка і розповіла, що е старший син дуже поважає її. "Вона, як і син, боялися викликати поліцію, він їх лякав дитячим будинком...Розповіла, що приїжджав. Забрав ліжко. У них тепер немає ліжка", - написала поліцейський.

Скріншот коментарів facebook.com/zoya.melnik.9)

Люди шоковані подібним випадком. Вони всіляко намагаються допомогти і кажуть, що зараз потрібна абсолютно різна допомога:

"Страшна історія, коменти вірні, їй потрібна допомога, сама не вибереться. Причому як матеріальна, так і юридична, але найбільше - психологічна. Вибратися з дна співзалежності сама не зможе"

"Спасибі, що адекватно розібралися в ситуації! Після пляшки з молоком теж захотілося плакати... Як так, це ж його дитина..."

"Та ви залізні, я б його прибив"

"Ого...Бідолаха, допомогти треба само собою. Ще б була послуга побити того мудака-сплатила б відразу"

Скріншоти коментарів (facebook.com/zoya.melnik.9)

Найближчим часом Вікціпотрібна допомога волонтерів та інших небайдужих людей. Зараз з нею будуть працювати юристи, психологи та волонтери, до суду дівчина також буде подавати.

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Швець Владислава

Скріншоти поста (facebook.com/zoya.melnik.9)

Раніше ми писали про те, що в Києві в районі житлового масиву Виноградар невідомі напали на дітей, які проводили час на дитячому майданчику. Поліція не відреагувала.

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