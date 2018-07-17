"Цена побоев и унижений": сеть покорила шокирующая история о семье из Одессы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинцев потрясла жуткая история о домашнем насилии

Патрульный полицейский в Одессе Зоя Мельник рассказала жуткую историю одной семьи, в которой гражданский муж систематически издевался над своей супругой, когда та была еще беременной. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

У мужчины есть два взрослых ребенка. Они поселились у вдовы Виктории, у которой нет никого из родных кроме собственных детей. Познакомились они после смерти мужа Вики, когда было совсем одиноко. Поначалу все было хорошо, но когда девушка забеременела, гражданский супруг стал ее избивать, несмотря на ее положение.

Виктория боялась подавать на него заявление в полицию, так как жить им не на что, а дети боялись, что их заберут в детский дом. К тому же, мужчина грозился лишением у нее родительских прав. О ситуации стало известно, когда пришло сообщение в полицию: " Мать неадекватна, не выполняет родительские обязанности".

"Сожителя привлекли один раз к ответственности, но она его не выгнала , так как финансово зависит от него, пособий не хватает на коммунальные услуги и еду. Полицию она часто вызывала, но заявление не писала, так как нужно было чем-то кормить детей", - сообщается в рассказе Зои.

Полиция составила протокол на мужчину. В отместку он забрал бутылку молока, которая нужна была для маленького ребенка и пригрозил старшему сыну Виктории. Ко всему еще и пригрозил забрать кроватку младшего сына Вики, поскольку сам ее покупал.

Сотрудник полиции также показала ту самую бутылочку, которую отнял сожитель у ребенка. "На фото - та самая бутылка молока. Цена побоев и унижений", - написала в публикации она.

Фото: бутылка молока, которую отобрал "гражданский муж" (facebook.com/zoya.melnik.9)

В комментариях к посту Зоя добавила, что ей звонила Вика и рассказала, что е старший сын очень уважает ее. "Она, как и сын, боялись полицию вызывать, он их пугал детским домом...Рассказала, что приезжал. Забрал кровать. У них теперь нет кровати", - написала полицейский.

Скриншот комментария (facebook.com/zoya.melnik.9)

Люди шокированы подобным случаем. Они всячески стараются помочь и говорят, что сейчас нужна абсолютно разная помощь:

"Страшная история, комменты верные, ей нужна помощь, сама не выберется. Причем как материальная, так и юридическая, но самое большое - психологическая. Выбраться из дна созависимости сама не сможет"

"Спасибо, что адекватно разобрались в ситуации! После бутылки с молоком тоже плакать захотелось... Как так, это же его ребенок..."

"Да вы железные, я б его прибил"

"Ого...Бедолага, помочь надо само собой. Ещё бы была услуга побить того мудака-оплатила бы сразу"

Скриншоты комментариев (facebook.com/zoya.melnik.9)

В ближайшее время Вике нужна помощь волонтеров и других неравнодушных людей. Сейчас с ней будут работать юристы, психологи и волонтеры, в суд девушка также будет подавать.

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Скриншоты поста (facebook.com/zoya.melnik.9)

Ранее мы писали о том, что в Киеве в районе жилого массива Виноградарь неизвестные напали на детей, которые проводили время на детской площадке. Полиция не отреагировала.

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