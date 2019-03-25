Ціни на квартири після виборів різко зміняться: з'явився прогноз

Фото: Ринок нерухомості і вибори (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України можуть принести серйозні зміни на ринок нерухомості, говорить Сергій Костецький

Вибори президента України можуть суттєво вплинути на ринок нерухомості. З приходом будь-якого нового президента, швидше за все, почнеться перерозподіл ринку житла. Таку думку в коментарі для Styler висловив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

"У будь-якому випадку при зміні влади буде переділ нерухомості, як було при Януковичі. Адже дуже багато об'єктів, які зараз будуються, мають якесь відношення до влади. Отже, якщо влада поміняється, то на ринку нерухомості почнеться переділ власності. Також зміни будуть у всіх інших напрямках", - підкреслює експерт.

Але зараз складно передбачити конкретні зміни, адже невідомо, хто переможе в передвиборній гонці, говорить він.

"Ніхто не знає, що принесуть вибори, чи зміниться чинний президент", - додає експерт.

Фото: Після виборів може настати перерозподіл ринку нерухомості, впевнений Сергій Костецький (РБК-Україна)

У разі зміни влади варто говорити не просто про зростання ціни за квадратний метр. Зміни можуть бути набагато більш глобальними.

"Це може бути цілий перерозподіл ринку! А це дуже серйозні зміни насправді. Наприклад, будується в якомусь місті великий житловий комплекс, який пов'язаний з владою. Влада змінилася – невідомо, що буде з цим житловим коплексом. Вибори президента також можуть позначитися на всьому – на економіці, на курсі долара, зарплатах і так далі. Невідомо ж, яка після виборів буде проводитися політика по заробітній платі невідомо, яка буде політика з оподаткування", - говорить Костецький.

Але, з іншого боку, ціна за квадратний метр житла точно знижуватися вже не буде, і це не залежить від виборів, запевняє експерт.

"Зараз – найнижча ціна на нерухомість в Україні, це абсолютно точно. Підвищення ціни на житло відбувається постійно. Ціни змінюються, адже зростає собівартість робіт. Цегла подорожчала – зростає ціна за житло, подорожчали інші матеріали – відбувається те ж саме. Піднялася мінімальна заробітна плата - ціни на житло ростуть. Будівельники, які працюють в тій чи іншій компанії – їм же теж потрібно підвищувати зарплату. Відповідно, забудовнику потрібно десь цю різницю в зарплаті отримати. Це – ще одна причина зростання цін на житло. Тому вартість квадратного метра зростає постійно. Нехай вона зараз зростає не так суттєво, це підвищення не на 50-100%, але стабільне зростання все ж таки є", - говорить Сергій Костецький.

Нагадаємо, раніше ми зібрали всі найголовніше, що потрібно знати про вибори президента України.

Також експерт розповів, що буде з економікою України після виборів президента 2019 року. За його словами, на валютний ринок негативно впливає паніка серед населення, навіть якщо для цього немає серйозних причин.