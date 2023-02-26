Этот майонез не вредит фигуре: диетолог поделилась полезным рецептом

Каждый ли майонез полезен

"Нравится майонез? Тогда ешьте на здоровье. Состав майонеза довольно прост - яйца, оливковое масло, горчица, соль, перец. Все продукты не несут никакого вреда, наоборот могут быть полезны, если употреблять в умеренном количестве. Но есть один нюанс - майонез полезен, если приготовлен дома", - говорит эксперт.

Также Сеник добавляет, что магазинный майонез содержит много консервантов и эмульгаторов, которые могут быть вредными для организма.

Рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

100 мл нерафинированного масла

1 яйцо

0,5-1 ч.л горчицы/порошка/горчицы в зернах

0,5 ч.л соли

1 ч.л лимонного сока/яблочного/бальзамического уксуса

черный перец по вкусу

Как приготовить: