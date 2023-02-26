Цей майонез не шкодить фігурі: дієтолог поділилась корисним рецептом

Чи кожний майонез корисний

"Подобається майонез? Тоді їжте на здоров'я. Склад майонезу доволі простий - яйця, оливкова олія, гірчиця, сіль, перець. Усі продукти не несуть жодної шкоди, навпаки можуть бути корисними, якщо споживати в помірній кількості. Але є один нюанс - майонез корисний, якщо приготований вдома", - говорить експерт.

Також Сеник додає, що магазинний майонез містить багато консервантів та емульгаторів, які можуть бути шкідливими для організму.

Рецепт домашнього майонезу

Інгредієнти:

100 мл нерафінованої олії

1 яйце

0,5-1 ч.л гірчиці/порошку/гірчиці в зернах

0,5 ч.л солі

1 ч.л лимонного соку/яблучного/бальзамічного оцту

чорний перець до смаку

Як приготувати: