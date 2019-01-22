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"Ти що, хворий?": у школі Києва вчитель зухвало нахамила дитині

STYLERЖиття    22.01.2019 - 18:42
"Ти що, хворий?": у школі Києва вчитель зухвало нахамила дитині
Колаж РБК-Україна

Викладач нагрубила учневі в присутності однокласників

У київській школі №248 викладач нахамила семикласникам за те, що ті голосно розмовляли на перерві. Про це у Facebook-співтоваристві "БАЦЬКИ SOS" повідомила мати одного з учнів Тетяна Курілова.

"Добрий вечір. Школа 248, Київ. Сьогодні на перерві в кабінеті класний керівник звернулася до дітей: "Ви що, хворі?" Син спілкувався з однокласником, інший хлопчик голосно з кимось розмовляв. Учитель, не розібравшись, зробила зауваження синові і другій дитині. Щоб впевнитися, чи так було насправді, зателефонувала однокласнику, він підтвердив", - пише Курілова.

Далі мати наводить приблизний діалог, який відбувся між учителем і дітьми. Мати стверджує, що син у неї добре вихований і, якщо б був винен, то обов'язково промовчав би.

&quot;Ти що, хворий?&quot;: у школі Києва вчитель зухвало нахамила дитині

Скріншот поста: (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Користувачі неоднозначно відреагували на подію. Деякі почали стверджувати, що дитина явно щось не договорює:

"Не знаючи ситуації, важко сказати однозначно. Дитині б пояснила, що хамство дорослого - не виправдання його хамства. Син сам повинен відповідати за вихід зі своїх кордонів. У дорослому житті теж дурнів вистачає, це не привід опускатися до їх рівня";

"Вчитель звичайно не повинна так питати, але Ваш син ще той хам";

"Яка б не була ситуація, учитель не має права звертатися таким чином до дітей";

"Не думаю, що вчитель перед цією фразою не попросив дітей говорити тихіше, а не кричати так, що вуха закладає! Вчіть дитину поважати оточуючих";

&quot;Ти що, хворий?&quot;: у школі Києва вчитель зухвало нахамила дитині

Скріншот поста: (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі мережі засудили батька, який побив вчителя фізкультури в Києві.

До речі, в адміністрації однієї з українських шкіл встановили сейф для гаджетів і видають їх за розкладом.

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