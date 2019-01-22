"Ты что, больной?": в школе Киева учитель дерзко нахамила ребенку

Коллаж РБК-Украина

Преподаватель нагрубила школьнику в присутствии других одноклассников

В киевской школе №248 преподаватель нахамила семиклассникам за то, что те громко разговаривали на перемене. Об этом в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS" сообщила мать одного из учеников Татьяна Курилова.

"Добрый вечер. Школа 248, Киев. Сегодня на перемене в кабинете классный руководитель обратилась к детям: "Ви що, хворі?" Сын общался с одноклассником, другой мальчик громко с кем-то разговаривал. Учитель, не разобравшись, сделала замечание сыну и второму ребенку. Чтобы удостовериться, так ли было на самом деле, позвонила однокласснику, он подтвердил", - пишет Курилова.

Далее мать приводит приблизительный диалог, который состоялся между учителем и ребятами. Женщина утверждает, что сын у нее воспитан хорошо и, если бы был виноват, то обязательно промолчал бы.

Скриншот поста: (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее. Некоторые принялись утверждать, что ребенок явно что-то недоговаривает:

"Не зная ситуации, трудно сказать однозначно. Ребенку бы объяснила, что хамство взрослого - не оправдание его хамства. Сын сам должен отвечать за выход из своих границ. Во взрослой жизни тоже дураков хватает, это не повод опускаться до их уровня";

"Учитель конечно не должна так спрашивать, но Ваш сын еще тот хам";

"Какая бы ни была ситуация, учитель не имеет права обращаться таким образом к детям";

"Не думаю, что учитель перед этой фразой не попросила детей говорить тише, а не кричать так, что уши закладывает! Учите ребенка уважать окружающих";

Скриншот поста: (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи сети осудили отца, который избил учителя физкультуры в Киеве.

Кстати, в администрации одной из украинских школ установили сейф для гаджетов и выдают их по расписанию.