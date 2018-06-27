"Тикали дулом в скроню": російська художника розповіла, як піддалася тортурам в "ДНР" (фото)

Жінці довелося пережити страшні знущання

Відома російська художниця Катрін Ненашева піддалася тортурам в "ДНР". Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Художниця приїхала в "ДНР" в травні, оскільки частина її родичів з Горлівки.

"А приїхали ми, тому що частина родичів у мене з Горлівки, там похована бабуся, залишився будинок дідуся, з яким невідомо, що відбувається з початку війни. Це дуже важлива і особиста для мене історія. Але така версія нікого не влаштувала. Після допиту люди в масках наділи на нас чорні мішки і наручники, заштовхали у вантажівку, відвезли в невідому сторону", - написала Ненашева.

Скріншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

У вантажівці її почали бити.

"При кожному русі бив по колінах і голові, продовжуючи погрожувати смертю "через 15 хвилин". Це були одні з найстрашніших 15 хвилин в моєму житті", - зазначила художниця.

Фото: Катрін Ненашева (facebook.com/katrin.nenasheva)

Тортури тривали в "кабінетах", де перебували п'яні чоловіки. Вони називали себе "контррозвідниками".

"Побиття ногами, руками і чим не попадя тривали близько трьох годин. Засовувати пальці в рот, примушувати їсти, коли нудить, робити вигляд, що справляєш нужду на людину, коли вона в мішку - в порівнянні з загрозою проведення струму по внутрішнім органам, такі тортури здавалися легким приколом", - розповіла Ненашева.

"У якийсь момент до мене приставили зведений пістолет - спочатку до колін, потім до ребер. Над ребрами залишилося два дрібних, ледь помітних синяка. Через якийсь час пістолет опинився біля серця. Мене хтось затискав за шию, тикаючи дулом то в щелепу, то в щоку, то в скроню", - згадує дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

Ненашева притискалася до стіни, коли бойовик дістав автомат. художниця. Людина у формі заявив, що забрав зброю у мертвого чеченця, якого сам убив.

Фото: Катрін Ненашева (facebook.com/katrin.nenasheva)

"На черговому допиті в кабінет влетів "офіцер": "Що ти думаєш, ми тут вас тримаємо?". Таємниця розкрилася. За словами "офіцера", співробітники СБУ готували на мене, як на" протестну фігуру "вбивство на території "ДНР", щоб вчинити провокацію. тобто весь цей час мене рятували", - зазначила Ненашева.

Художницю і її друга посадили в таксі і вони поїхали.

Скріншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

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