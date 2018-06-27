"Тыкали дулом в висок": российская художника рассказала, как подверглась пыткам в "ДНР" (фото)

Женщине пришлось пережить страшные издевательства

Известная российская художница Катрин Ненашева подверглась пыткам в "ДНР". Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Художница приехала в "ДНР" в мае, поскольку часть ее родственников из Горловки.

"А приехали мы, потому что часть родственников у меня из Горловки, там похоронена бабушка, остался дом дедушки, с которым неизвестно, что происходит с начала войны. Это очень важная и личная для меня история. Но такая версия никого не устроила. После допроса люди в масках надели на нас черные мешки и наручники, затолкали в грузовик, увезли в неизвестную сторону", - написала Ненашева.

Скриншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

В грузовике ее начали избивать.

"При каждом движении ударял по коленям и голове, продолжая угрожать смертью "через 15 минут". Это были одни из самых страшных 15 минут в моей жизни", - отметила художница.

Фото: Катрин Ненашева (facebook.com/katrin.nenasheva)

Пытки продолжились в "кабинетах", где находились пьяные мужчины. Они называли себя "контрразведчиками".

"Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке — по сравнению с угрозой проведения тока по внутренним органам, такие пытки казались легким приколом", - рассказала Ненашева.

"В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, еле заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок", - вспоминает девушка.

Скриншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

Ненашева прижималась к стене, когда боевик достал автомат. художница. Человек в форме заявил, что забрал оружие у мертвого чеченца, которого сам убил.

Фото: Катрин Ненашева (facebook.com/katrin.nenasheva)

"На очередном допросе в кабинет влетел "офицер": "Что ты думаешь, мы тут вас держим?". Тайна раскрылась. По словам "офицера", сотрудники СБУ готовили на меня, как на "протестную фигуру" убийство на территории "ДНР", чтобы совершить провокацию. То есть все это время меня спасали", – отметила Ненашева.

Художницу и ее друга посадили в такси и они уехали.

Скриншот поста (facebook.com/katrin.nenasheva)

Ранее освобожденный из плена боец "Донбасса" рассказал о зверствах боевиков.

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