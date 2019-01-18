"У кого більше?": чому киянам приходять нечувані платіжки за тепло

Колаж РБК-Україна

Є припущення, що жителям почали надходити платіжки, в які включили борги сусідів

Жителям Києва почали надходити платіжки з величезними сумами за опалення. У деяких плата за тепло зросла майже в два рази ще в грудні, а також збільшилися норми споживання газу для квартир і будинків без лічильників. Про це інформують в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, нам масово повідомляють жителі масиву, що в платіжках за газ (правда, у кого не стоїть лічильник) сума до виплати вказана у два і більше рази вище, ніж зазвичай. Обуренню немає меж!" - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)

Користувачі вирішили залишити свою думку щодо даного питання. Кияни підтвердили, що платіжки за тепло дійсно приходять з "космічними" цифрами:

Скріншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)

У соціальних мережах користувачі обурюються, що у них в платіжках вказані набагато більші суми. Зокрема, одній жительці Києва за квартиру в 60 кв. м. нарахували аж 2120 гривень. Інша повідомила, що у неї в платіжці вказано більше 3000 гривень.

Скріншот поста: (facebook.com/Надежда Калита)

Чому ціни на тепло масово зросли ще до набрання чинності рішення НКРЕ про підвищення тарифів - невідомо. Мешканка Києва Наталя, якій нарахували 963 гривні, хоча за листопад вона платила 592, стверджує, що підвищені платежі пов'язані з тим, що розкидали борги інших сусідів, передає Страна.

Мешканець Русанівки Сергій Чехобахов каже, що у нього в квартирі на Раїси Окіпної стоять лічильники тепла. У минулому сезоні за лічильниками за місяць він повинен був заплатити близько 850 гривень, проте за останній місяць в квитанції була вказана сума практично в два рази вище - 1500 гривень. Щоб розібратися в ситуації чоловік пішов в ЖЕК, де йому повідомили, що в квитанціях також "розкидають" загальнобудинковий борг ще й за ті квартири, які зовсім не платять за опалення.

До речі, по різним районам суми за опалення можуть істотно різнитися. Vgorode проаналізував і зазначив, що на Борщагівці суми за опалення в майже однакових квартирах відрізняються досить відчутно:

вул. Якуба Коласа, 7 - 1900 грн за 54 кв. м.;

вул. Симиренка, 29 - 3200 гривень за 67 кв. м.;

вул. Зодчих, 44 - 1590 гривень за 68 кв. м.;

просп. Леся Курбаса - 2160 гривень за 62 кв. м.;

вул. Підлісна, 6 - 2541 гривня за 79 кв. м.

вул. Симиренко - 2577 гривень за 3-кімнатну квартиру;

просп. Леся Курбаса, 55 - 1355 гривень за 30 кв. м.;

вул. Симиренка, 2/19 - 2200 гривень за 70 кв. м.;

А ось такі рахунки за опалення приходять на Русанівці:

60 кв. м. - 2120 грн;

55 кв. м. - 1950 грн;

61 кв. м. - 2141 грн;

60 кв. м. - 1200 грн;

53 кв. м. - 1023 грн;

42 кв. м. - 1600 грн.

Також однієї з киянок, яка зателефонувала на гарячу лінію, пояснили, що нібито сталася "помилка в системі", тому сума вказана неправильна. Відповідно, всю цю суму можна не оплачувати. Але от коли саме перерахують наслідки цього збою - незрозуміло.

Нагадаємо, що тернополяни шоковані платіжками за комунальні послуги. Одна жінка поскаржилася, що їй на оплату квартири 52 квадратних метра прийшла квитанція за опалення з сумою в 2 228 грн.

Раніше народний депутат Вадим Рабінович заявив, що підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання. Він зазначив, що в результаті підвищення постраждають всі українці, але особливо – пенсіонери.