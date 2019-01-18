"У кого більше?": чому киянам приходять нечувані платіжки за тепло

Є припущення, що жителям почали надходити платіжки, в які включили борги сусідів
Жителям Києва почали надходити платіжки з величезними сумами за опалення. У деяких плата за тепло зросла майже в два рази ще в грудні, а також збільшилися норми споживання газу для квартир і будинків без лічильників. Про це інформують в соціальній мережі Facebook.
"Друзі, нам масово повідомляють жителі масиву, що в платіжках за газ (правда, у кого не стоїть лічильник) сума до виплати вказана у два і більше рази вище, ніж зазвичай. Обуренню немає меж!" - зазначено в повідомленні.
Скріншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)
Користувачі вирішили залишити свою думку щодо даного питання. Кияни підтвердили, що платіжки за тепло дійсно приходять з "космічними" цифрами:
Скріншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)
У соціальних мережах користувачі обурюються, що у них в платіжках вказані набагато більші суми. Зокрема, одній жительці Києва за квартиру в 60 кв. м. нарахували аж 2120 гривень. Інша повідомила, що у неї в платіжці вказано більше 3000 гривень.
Скріншот поста: (facebook.com/Надежда Калита)
Чому ціни на тепло масово зросли ще до набрання чинності рішення НКРЕ про підвищення тарифів - невідомо. Мешканка Києва Наталя, якій нарахували 963 гривні, хоча за листопад вона платила 592, стверджує, що підвищені платежі пов'язані з тим, що розкидали борги інших сусідів, передає Страна.
Мешканець Русанівки Сергій Чехобахов каже, що у нього в квартирі на Раїси Окіпної стоять лічильники тепла. У минулому сезоні за лічильниками за місяць він повинен був заплатити близько 850 гривень, проте за останній місяць в квитанції була вказана сума практично в два рази вище - 1500 гривень. Щоб розібратися в ситуації чоловік пішов в ЖЕК, де йому повідомили, що в квитанціях також "розкидають" загальнобудинковий борг ще й за ті квартири, які зовсім не платять за опалення.
До речі, по різним районам суми за опалення можуть істотно різнитися. Vgorode проаналізував і зазначив, що на Борщагівці суми за опалення в майже однакових квартирах відрізняються досить відчутно:
А ось такі рахунки за опалення приходять на Русанівці:
Також однієї з киянок, яка зателефонувала на гарячу лінію, пояснили, що нібито сталася "помилка в системі", тому сума вказана неправильна. Відповідно, всю цю суму можна не оплачувати. Але от коли саме перерахують наслідки цього збою - незрозуміло.
Нагадаємо, що тернополяни шоковані платіжками за комунальні послуги. Одна жінка поскаржилася, що їй на оплату квартири 52 квадратних метра прийшла квитанція за опалення з сумою в 2 228 грн.
Раніше народний депутат Вадим Рабінович заявив, що підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання. Він зазначив, що в результаті підвищення постраждають всі українці, але особливо – пенсіонери.