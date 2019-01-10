Жители Тернополя шокированы платежками за коммунальные услуги

Фото: Униан

Платежи за "коммуналку" сильно огорчили тернопольчан

Горожане жалуются, что из-за нового тарифа на тепло они теперь будет платить огромные деньги. Одна женщина пожаловалась, что ей на оплату квартиры в 52 квадратных метра пришла квитанция за отопление с суммой в 2 228 грн. Об этом она написала в Тернопольском сообществе в Facebook.

При этом женщина отметила, что эта сумма указана только за тепло, а ведь будет еще и отдельно горячая вода.

"Да за такие деньги у меня в доме должно быть Африка!", - написала жительница Тернополя.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что с 1 января увеличились тарифы на тепло для населения, что, также приведет к удорожанию горячей воды.

Пользователи сети также возмущены ростом тарифов.

"Поднимать будут до тех пор, пока народ будет платить. Платят, значит деньги имеют. Перестать всем платить", - прокомментировала Любовь Тельнова.

Скриншот с Facebook

"Подняли тариф еще в ноябре", - отметил Денис Осипов.

Напомним, что народный депутат Вадим Рабинович заявил, что повышением тарифов на тепло власть обрекает украинцев на замерзание.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ.